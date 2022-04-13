德國經濟智庫：若俄斷能源供應 德國明年經濟將陷衰退
德國經濟研究院（DIW）與德國經濟資訊研究院（Ifo）等5大經濟智庫13日下調德國今年經濟成長率估值，並示警稱若俄國切斷能源供應，明年德國經濟將陷入衰退。
相較於去年秋天的4.8%估值，這五家研究機構將今年德國GDP增速估值大砍至2.7%，但若俄國突然停止能源供應，今年GDP增速則僅為1.9%，明年GDP更將萎縮2.2%，兩年累計損失高達約2200億歐元（約新台幣6.9兆元）。
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