現貨與期貨價差回落 油市浮現趨穩跡象

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
全球原油市場在不到幾周的時間就從混亂轉為平靜。美聯社
全球原油市場在不到幾周的時間就從混亂轉為平靜。美聯社

俄羅斯入侵烏克蘭觸發的原油現貨價差已恢復至較正常的情況，顯示全球原油市場在不到幾周的時間就從混亂轉為平靜。

彭博資訊報導，根據交易商的說法，從中東到西非，各類品級的原油現貨溢價已回落，原因是部分俄國石油出口並未中斷、中國大陸防疫措施衝擊需求、美國與其盟國釋出戰略儲油。

許多品級的原油現貨價差是實體市場的關鍵指標之一，反映交易商支付的價格相對於區域基準油價是溢價或折價。交易商說，隨著油市復歸平靜，對阿布達比墨班（Murban）原油的溢價已較上月減少每桶10美元；對Upper Zakum油價的溢價則減少每桶逾4美元。

除了俄烏戰爭的擔憂消退外，大陸疫情爆發也是讓油市降溫的因素之一。交易商說，封鎖措施衝擊全球最大石油進口國的需求，煉油業者也對採購原油現貨的興趣不大。他們還說，這已是造成現貨價差縮小的核心原因，即便煉油的利潤維持高檔（特別是柴油）仍是如此，特別是柴油。

在加工利潤仍不錯的情況下，歐洲的輕質低硫原油也出現疲軟的跡象。在標普全球普氏（SP Global Platts）營運的定價窗口上，北海福爾蒂斯（Forties）8日相對於北海區布蘭特原油現貨價（Dated Brent）的每桶折價，降至70美分，為23個月來的最低。不過是一個月前，兩者間的溢價逾每桶3美元。

油價 俄烏戰爭 西非

延伸閱讀

印度未對俄制裁還猛「加油」 拜登親自出馬施壓

4月台股期指跌38點

美天然氣期貨飆到逾13年來最高 OPEC說對油價無能為力

台指期 短期保守看待

相關新聞

送給以色列保溫杯疑裝竊聽器 陸：沒有根據的謠言

以色列耶路撒冷郵報報導，中國大陸駐以色列大使館最近送給以色列政府機關的多個保溫杯中，有一個疑似裝了竊聽器，以色列國家安全...

尹錫悅親訪當年被自己送進牢朴槿惠 能否一笑泯恩仇？

韓聯社首爾4月12日電 ，南韓候任總統尹錫悅12日前往前總統朴樸槿惠位於大邱的私邸登門拜訪，並就當年主持偵辦朴槿惠「閨密...

徵才先徵信 陸情蒐防履歷造假 求職者諜對諜

企業徵才不僅注重員工學歷，也看中員工的工作經歷和能力，部分大陸企業會對求職者的工作背景進行調查（簡稱背調），由此引發求職者擔心、焦慮和抗拒，紛吐苦水：「可拒絕背景調查嗎？」「被背景調查折磨瘋了的只有我嗎？」由於求職者對背調滿懷恐懼，甚至將之視為決定最終結果「定生死」的關鍵，因而出現履歷造假等亂象。

英相強生派對門遭警方開罰 反對黨黨魁要求下台

英國政府今天表示，首相強生與財政大臣蘇納克因在疫情期間違反嚴格的封鎖規定，而遭到警方開罰。這項消息引發英國民眾更大不滿聲...

暫停還外債 斯里蘭卡先求溫飽

斯里蘭卡12日宣布暫停償還510億美元的外債，以免陷入硬違約，當下有限的外匯儲備必須用於進口燃料等必需品。

岸田文雄是自民黨「最窮」首相？日本政客的財產藏匿術

日本眾議院日前公布新一任議員財產申報數字，有77名議員、包括兩個黨的黨魁申報財產是「零」。最富有黨魁是現任首相岸田文雄，個人名下資產4983萬日圓（台幣1173萬元），卻可能是歷來自民黨「最平民」的總理大臣。 或許大家也好奇，日本國會議員收入不差、國民薪資所得水準高於台灣，岸田的財產怎麼會比我們的元首還少，比如前總統馬英九2016年卸任前存款就有7745萬元。這也一直是日本陽光法案令人詬病的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。