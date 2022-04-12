抗中為共同主要目標 美印關係不會因俄羅斯崩盤

4月11日，美國總統拜登和印度總理莫迪舉行視訊峰會。之後， 美國和印度國防和外交官員還將在華盛頓舉行「二加二」部長級對話。由於美印雙方在俄羅斯入侵烏克蘭問題上的巨大分歧--印度堅持「中立立場」，並沒有跟隨美國譴責俄羅斯的入侵，也沒有對俄羅斯實施制裁--美印的這次會晤尤為令人關注。分析人士指出，如何管控雙方在這個問題上的分歧將是本次對話的主要議程之一。他們還指出，由於兩國在印太地區的共同目標--應對中國，應該不會讓俄羅斯問題來影響雙邊關係。

根據國務院4月7日的聲明，在拜登上任以來美印第一次「二加二」模式對話上，雙方還將紀念兩國建交75週年，並「重申美印全面和全球戰略夥伴關係在確保國際和平與安全方面的重要性」。聲明說，這次會議將「重申我們對自由、開放和繁榮的印太地區的共同承諾」。

美國表示，這次對話是一個突出美國和印度之間日益重要的國防夥伴關係的機會。聲明說，“這兩個世界上最大的民主國家之間的關係是建立在共同價值觀和堅韌的民主制度，維護基於規則的國際秩序的共同印太利益基礎上的。這個秩序捍衛主權和領土完整、保護人權、擴大地區和全球和平與繁榮。”

儘管歐美不斷對印度施壓，希望印度盡可能與俄羅斯保持距離，但是，與它的長期的競爭對手中國一樣，印度一直拒絕譴責俄羅斯。4月6日，印度譴責了在烏克蘭布查發生的暴力，不過，依然沒有譴責俄羅斯。在2月26日聯合國安理會和3月2日聯合國大會有關俄烏局勢的投票中，印度都投下了棄權票。4月7日，在聯合國大會投票決定暫停俄羅斯在人權理事會的成員資格的投票中，印度再次棄權。