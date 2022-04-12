巴基斯坦新總理 你需要知道的5個知識點

（德國之聲中文網）巴基斯坦上周日通過不信任投票罷免總理伊姆蘭‧汗（Imran Khan）之後，謝巴茲‧謝里夫（Shehbaz Sharif）周一被議會選為巴基斯坦的新總理。

巴基斯坦國民議會周日（4月10日）凌晨通過針對總理伊姆蘭‧汗（Imran Khan）的不信任動議，伊姆蘭‧汗由此遭罷免。此前，伊姆蘭‧汗為了躲避不信任投票而解散議會，但最終被最高法院判定違憲。

伊姆蘭‧汗--一個兩極分化的人物

前板球球星伊姆蘭‧汗於2018年上台，承諾進行全面改革、消除腐敗和裙帶關係，但他的反對者指責他經濟管理不善和外交政策失誤。通貨膨脹飆升、失業率上升、貨幣疲軟和沉重的債務負擔也導致民怨大增。

雖然伊姆蘭‧汗的支持者認為他是巴基斯坦政治的最後希望，但反對者批評他遷就伊斯蘭極端分子並與西方為敵。

許多人認為，伊姆蘭‧汗得到了巴基斯坦右翼團體和軍方的支持，因為他對塔利班和其他極端伊斯蘭武裝分子採取了和平主義立場。但是，伊姆蘭‧汗和軍方都否認這一說法。

議會中發生了什麼？

該國長達一周的憲法危機之後，謝里夫成為了獲勝的熱門人選。他是該國前總理納瓦茲-謝里夫（Nawaz Sharif）的弟弟，後者曾三次出任總理。

周日的不信任投票將前總理伊姆蘭-汗罷免後，議會下院周一下午召開會議，選出巴基斯坦的新總理。

謝巴茲-謝里夫(Shehbaz Sharif)領導的聯合反對派運動迫使汗下台，汗指稱是華盛頓推動的陰謀推翻了他。美國否認了汗的指控。

汗的政黨巴基斯坦自由黨（PTI）提交了前外交部長沙赫-馬哈茂德-庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）作為其候選人，以取代汗的總理職位。

當庫雷希沒有被任命為新總理時，該黨的成員集體辭職了。他們的辭職意味著需要為填充他們的席位進行選舉。

謝巴茲-謝里夫是誰？

謝巴茲-謝里夫的哥哥納瓦茲在2017年被巴基斯坦最高法院禁止擔任公職。在因腐敗指控而被判處的10年監禁中，他只服刑了幾個月，隨後離開該國接受治療。

巴基斯坦國家問責局於2019年查封了謝巴茲-謝里夫和他兒子哈姆扎的近二十處房產，指控他們洗錢。

2020年9月，他被逮捕並被關押了6個月，但在等待審判時被保釋，目前仍在等待審判。

汗下台後有什麼反應？

在不信任投票後，汗仍然不服氣，在推特上寫道：「自由鬥爭今天又開始了，反對外國的政權更迭陰謀。」

他後來展示了他的支持者在街頭的照片，他說這些人上街是為了「拒絕由騙子領導的進口政府」。

成千上萬的人在卡拉奇、拉合爾和白沙瓦示威並封鎖了道路，高呼反美口號，抵制反對派政黨。

自1947年巴基斯坦成為一個獨立國家以來，沒有一位總理完成過任期。然而，如今汗成為第一個被不信任投票罷免的人。

在獨立以來的近75年時間裡，巴基斯坦軍方在這個核武國家的政治中佔據了一半以上的地位。

2018年，當汗當選時，軍方機構批准了。不過，隨著他任命了一名軍事情報負責人，以及上周出現了幾十年來最大加息的經濟困境，軍方對汗的認可有所減弱。

夏巴茲‧謝里夫在投票後對所有反對黨領導人表示感謝，並表示：「伊姆蘭‧汗被罷免是新開始的一個機會」，「這個聯盟將重建巴基斯坦，我們不會沉迷於對對手的政治傷害。」夏巴茲‧謝里夫補充道：「我不想回到過去的痛苦中，我們想要忘記這些，繼續前進。我們不會採取報復或者不公正的行動，不會無緣無故把人送入監獄，將順應法律和正義。」

從2017年8月起曾擔任9個月總理的沙希德‧哈坎‧阿巴西(Shahid Khaqan Abbasi)向德國之聲表示，這次投票是「民主和憲法的一次空前勝利。司法部門和政治家們反對了伊姆蘭‧汗殘酷政權的違憲行為，我們感謝他們」。

（美聯社, 法新社, 路透社, 德新社）

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