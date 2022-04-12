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支持率未過門檻 法國綠黨、共和黨財務困難

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）法國綠黨主席巴尤（Bayou）對該國媒體表示，由於未能跨越得票率5%的障礙，該黨面臨嚴重困難。他稱，需在5星期內籌到兩百萬歐元，否則，將難以為繼。他透露，此次選舉，該黨總共花費約600萬歐元。選舉當晚，綠黨已籲請支持者捐款。

根據對幾乎所有選票的統計結果，綠黨首席候選人雅多（Jadot）獲得4.58%的票數，低於5%的最低限度得票率。超越該門檻的政黨，其競選費用的很大一部分可由國庫報銷。

敗選的保守派共和黨也對本黨支持者發出籌款呼籲。共和黨本次只獲得4.8%的支持率，總統候選人佩克雷斯（Pécresse）周一（4月11日）在巴黎表示，需在5月15日之前獲得緊急資助，以填補總統競選的開銷。她承認，選戰財務狀況極窘，本人欠債高達500萬歐元。

（德新社）

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