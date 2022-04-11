法國大選馬克宏再度對決極右派雷朋 首輪只贏4%

法國10日舉行總統大選首輪投票，中間派的現任總統馬克宏以4個百分點的得票差距贏過排名第二的極右派候選人瑪蘅．雷朋，兩人將於24日第二輪投票對決。

法國內政部公布，在九成七選票已開出的情況下，馬克宏以27.6%得票率領先，但並未跨越首輪當選的過半門檻，國民聯盟候選人雷朋以23.41%居次。

初步開票結果公布後，馬克宏在競選總部告訴欣喜若狂的支持者：「別高興得太早，一切還在未定之天，我們接下來兩周的激戰，將對法國和歐洲具有決定性意義。」他敦促支持者「不遺餘力」拉攏其他選民。

主打物價飆漲等民生議題、自詡接地氣的雷朋說，接下來選民要在兩個完全相反的願景之間抉擇，「一個是馬克宏為了少數人利益強加的分裂、不公與混亂，另一個是用社會正義和保障團結法國所有人」。雷朋還說，若她當選總統，將致力弭平法國的分裂。

親歐派經濟自由主義者馬克宏與疑歐派民族主義者雷朋在首輪投票出線，重演2017年上次大選首輪投票的情況，不過這次雷朋勝選機會更大。多份民調顯示，馬克宏將在決選中以大約53%得票率擊敗47%的雷朋，Ifop-Fiducial民調顯示，馬克宏將以51%得票率險勝雷朋的49%。

馬克宏任內發生黃背心示威、新冠疫情和俄烏戰爭，但他的首輪得票率比5年前進步。第三次競選總統的雷朋，近年致力於軟化形象，把自己塑造得更務實、較不極端，她的努力在首輪投票中有了回報。

左派選民將是決定大選結果的關鍵。極左派不屈法國黨候選人梅蘭雄以21.95%排名第三，與雷朋相去不遠。梅蘭雄10日表明「不應有任何一張票投給雷朋女士」，但也沒支持馬克宏。

馬克宏11日到雷朋票倉、法國北部沒落工業區德南鎮，爭取更多藍領支持。雷朋在此獲得42%選票，馬克宏只拿到14%。馬克宏說，他要爭取那些投票支持「極端」的選民和不出門投票者。馬克宏會見當地居民，其中許多人抱怨他打算把退休年齡從62歲提高到65歲。

馬克宏競選團隊成員、參議員帕特里亞說，馬克宏未來幾天會「深入民間」。在首輪投票前，馬克宏忙著調停俄烏戰爭，缺席多數競選活動，被對手批評只顧歐盟不管法國。