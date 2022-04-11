法國大選首輪出爐！馬克宏27.6%得票率領先極右派雷朋

法國現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）的連任之路正面對極右派領袖雷朋（Marine Le Pen）的挑戰，根據易普索（Ipsos）的初步民調結果，馬克宏在第一輪選舉中以27.6%的得票率高居榜首、領先雷朋的23%。

衛報報導，馬克宏的27.6％高於5年前選舉時第一輪的成績，他在競選前的最後幾個小時呼籲選民對極右派採取保留態度，並強調要在俄烏戰爭中保護法國在國際外交舞台上的地位，上述表態顯然讓馬克宏獲得更多支持。

不過雷朋的23％得票率也高於5年前，她在針對已成為選民最大擔憂的生活成本危機和通貨膨脹等議題上不斷獲得支持。大部分主要候選人都呼籲法國選民在第二輪投票中進行「戰術性投票」以阻止雷朋。

馬克宏向記者表示「當各種形式的極右派能在法國代表這麼多聲量時，你不能認為事情進展順利，所以你必須走出去、以非常謙遜的態度說服人們，並尊重那些在第一輪選舉中沒有站在我們這邊的人」，他還對支持者呼籲「不要誤會、沒有任何事情已經被決定好，我們將在接下來的2周內進行的辯論將對我們的國家和歐洲具有決定性意義」。