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核協議無法執行 伊堅稱核發展為民生

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
伊朗、美國恢復核協議進度停滯不前，伊朗持續發展、堅持是專業和平技術導向，美國擔心技術越趨武器導向。(photo from Wikimedia)
伊朗、美國恢復核協議進度停滯不前，伊朗持續發展、堅持是專業和平技術導向，美國擔心技術越趨武器導向。(photo from Wikimedia)

伊朗當前核協議狀況仍停滯不前，雙方對核使用的認知上出入不小，伊朗堅稱核計劃是和平利用，並在國家核技術日活動中表示，核發展僅用於放射性藥物、等離子技術、以及民生工業用途；但美國擔憂伊朗鈾濃縮已達該國史上最高水準的60%，距離90%的武器級水準不遠，同時伊朗近期還制裁24名美國前朝高官、川普時期退核協議的政治人物，敏感時期的敏感動作。

核技術和平使用？

根據《半島電視台》報導，伊朗近期剛舉行國家核技術日活動，總統賴西與核能部門負責人埃斯拉米都出席，後者在活動上展示主要用途，包含治療、防癌的放射性藥物使用，以及等離子體技術，另外也用於激光等的民生工業用途。

埃斯拉米表示，伊朗不會被敵人所影響，會堅持專業領域的技術開發，賴西也提到，伊朗的核計畫是以和平為導向，發展腳步是不可逆轉的，當局會繼續支持。

美不看好核協議共識

這樣的態度讓為期一年的維也納協議挽救計畫（即拯救被川普單方毀約的核協議計畫），浮上一層陰影，《德國之聲》報導，美國則深感擔憂，伊朗目前濃縮鈾庫存已來到60%，這是該國迄今最高水準，越來越接近90%的武器級水準，伊朗當前還繼續推動新核電站的建設。

除了上述雙方的認知重點不同，其餘癥結點也遲遲談不攏，像是伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGG），仍列美國的外國恐怖組織黑名單上，美國對挽救協議不抱太大希望。

此外，在這個敏感時期還傳出耐人尋味的消息，《路透社》指出，伊朗9日對24名美國前朝高官進行經濟制裁，據傳這批被點名制裁的美國人，幾乎都是川普時期的高官，雖然川普在任時，美國單方面毀約核協議，但這群被制裁的美國前朝高官在伊朗都沒有個人資產，因此此舉更被認為是象徵地位大於實際作用，伊朗對於核協議的看法，撲朔迷離。

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