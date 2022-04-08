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科學家讓女人皮膚細胞年輕30歲 有望治療老化疾病
BBC報導，英國劍橋大學合作組織「巴伯拉罕研究所」（Babraham Institute）的研究人員，成功讓一名53歲女性的皮膚細胞回春到相當於23歲。科學家相信，對人體其他組織也能辦到，終極目標是治療老化相關疾病，如糖尿病、心臟病和神經疾病等。
研究團隊負責人、巴伯拉罕研究所教授瑞克（Wolf Reik）說，希望這種技術最終能幫助人們在年歲漸長時保持健康更長時間，「我們一直夢想這類事物，許多常見疾病隨著年齡增長而惡化，想到能以這種方式幫助人，就覺得超級興奮」。這種技術以20多年前創造複製羊桃莉的技術為基礎。研究結果發表在eLife期刊。
瑞克強調，這種技術尚在初步研發階段，在廣為應用之前還有一些問題要克服。不過他也說，首次展示細胞有可能回春，是重要的一步。
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