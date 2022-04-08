俄烏戰爭衝擊延續 3月全球糧價再破新高

聯合國糧農組織（FAO）8日公布，3月全球食品價格再破新高，原因是俄烏戰爭造成主要糧食作物及食用油市場動盪，且料將持續衝擊未來供應。

FAO 3月全球糧價指數月增12.6%至平均159.3點，連續第三個月改寫歷來新高紀錄，且較去年同期高出33.6%。2月數值也從140.7上修至141.4點。該指數追蹤一籃子穀物、油籽、乳製品、肉類、砂糖等食品價格變動狀況。

俄羅斯及烏克蘭為全球小麥、大麥、玉米及葵花油的主要出口國，莫斯科六周前揮軍入侵烏克蘭，已導致烏國黑海沿岸出口陷入停滯。上月的穀物價格指數月增17.1%，主要受到小麥及其他粗糧價格飆漲帶動；蔬菜油價格指數更大增23.2%，與穀物和肉類價格指數同步站上歷來最高點。

FAO上月曾警告，由於俄烏戰事衝擊糧食供應，全球食物和飼料價格可能大漲多達20%，且將造成世界營養不良人口躍增。

該機構8日並下修今年全球小麥產量預測，將全年產量從上月預估的7.9億噸調降至7.84億噸，預估烏克蘭冬季小麥收成至少銳減20%。