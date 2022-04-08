孟山都陸籍前員工因經濟間諜罪 被判29個月監禁

美國司法部周四（4月8日）表示，農業生物科技公司孟山都（Monsanto Company）中國籍前員工向海濤，於今年1月承認竊取該公司的商業機密讓中國政府受益，已被判處29個月監禁。

向海濤今年44歲，在2008年至2017年期間受雇於孟山都及其一家子公司。今年1月，他在密蘇裡聯邦法院承認了一項密謀從事經濟間諜活動的罪名。

美國司法部在一份聲明中表示，向海濤周四被判處29個月監禁，以及釋放後的三年監督期，並被罰款15萬美元。

美國司法部國安局助理總檢察長奧爾森（Matthew Olsen）表示：「向海濤密謀竊取重要的商業機密，為自己和中國政府謀取非法利益。」奧爾森說：「經濟間諜罪是對美國競爭優勢構成威脅的嚴重罪行，國安局致力對任何竊取商業機密令外國政府受益的人追究責任。」

美國司法部說，2017年6月向海濤在美國機場被聯邦官員攔下，當時他正准備攜孟山都的專利預測算法副本飛往中國。隨後他被允許飛往中國，在中國科學院土壤研究所工作，於2019年11月返回美國時被捕。

孟山都公司於2018年被德國達克斯公司拜耳（Bayer）收購。

（路透社）

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