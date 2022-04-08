世衛：烏克蘭發生百起醫療服務襲擊事件 已釀73死51傷

世界衛生組織（WHO）表示烏克蘭已確認發生100多起針對醫療保健設施的襲擊事件，並呼籲人道主義援助進入被圍困多時的馬立波市（Mariupol）。

衛報報導，世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上表示「截至目前，世衛組織已經核實103起針對醫療保健設施的襲擊事件，共造成73人死亡和51人受傷，其中包括醫療工作者和患者」，最後更稱這是個「嚴峻的里程碑」。

在已確認的襲擊中，有89起影響衛生設施，其餘大部分襲擊包括救護車在內的運輸服務。世衛組織負責人表示「我們對繼續針對醫療保健的襲擊感到憤怒」，並抨擊這些襲擊「違反國際人道主義法」。

世衛組織歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）在先前的記者會上表示「儘管衛生援助已到達許多受影響地區，但有些地區仍遙不可及，部分人仍處於非常艱難的處境」，同時還透露據推測，烏克蘭50%的藥局已關閉，另外更有1000家醫療機構位處靠近衝突地區。