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2人都是藤子不二雄！與藤本走上漫畫家之路 安孫子曾親訴思念

香港01 / 記者歐敬洛／報導
兩名藤子不二雄，藤本弘（左）和安孫子素雄（右）一同出席電視節目。圖／Youtube截圖
兩名藤子不二雄，藤本弘（左）和安孫子素雄（右）一同出席電視節目。圖／Youtube截圖

藤子不二雄A（本名安孫子素雄）在4月7日逝世，享壽88歲。他與同一筆名、《哆啦A夢》作者藤子F不二雄（本名藤本弘）經常被人混淆。兩人是十分密切的好友，F更是A尊敬的對象。藤子F不二雄在1996年去世，26年後，藤子不二雄A終跟隨他而去。

安孫子素雄與藤本弘在小學時候就認識，兩人的夢想都是成為漫畫家。高中畢業後雖然各自找到了與繪畫完全無關的工作，但很快就決定要專注漫畫事業的關係雙雙辭職，前往東京一同創作。「藤子不二雄」這筆名，亦是在此時誕生。

兩人後來住進了常盤莊，跟隨手塚治蟲及其他漫畫家一同學習繪畫，發表了多套作品。在1964年，兩人藉著《Q太郎》一舉成名，但這亦是兩人實際上最後以同一筆名一同繪畫的作品。在其後的日子，兩人開始分別創作，安孫子以少年漫畫為主，藤本則繼續繪畫兒童漫畫，作畫和故事風格亦截然不同。雖然兩人繼續使用藤子不二雄這名字，但讀者也逐漸發現「此不二雄不同彼不二雄」。

決定拆夥各自創作

兩人的合作直至1987年，在此之前雖然兩人名義上繼續是合作關係，但基本都是分開創作。在1988年1月，兩人決定拆夥。安孫子把筆名改成藤子不二雄A，藤本則把筆名改成藤子F不二雄。

兩人的拆夥當年眾說紛紜，其中以創作哆啦A夢造成的不和甚囂塵上。哆啦A夢是藤子不二雄最成功的作品，亦是藤本的最大代表作，雖然安孫子有《忍者哈特利》、《怪物王子》等作品，但人氣程度與哆啦A夢相距甚遠。兩人的人氣差距，一直被認為是導致兩人發生矛盾的原因。

但兩人後來就拆夥的說明，及多年後的訪問及回憶錄等，都否認不和的傳聞。兩人的拆夥其中一個原因確實與哆啦A夢有關：當年哆啦A夢的版稅收入是兩人平分，藤本在1986年得知患上胃癌後，想到了一旦自己先離世，其遺族可能會與安孫子因版稅問題出現糾紛，因此想優先解決這個問題。至於兩人亦因生活習慣和性格不同，創作風格已變得全不一樣，難以再走在一起共同創作，所以決定拆夥，各自走不同的路下去。

可以確定的是，兩人在拆夥後繼續是維持好友關係。藤本去旅行時會買伴手禮給安孫子，而兩人因同有看電影的興趣，所以經常一同出席首映會。而在1996年藤本逝世時，對安孫子帶來巨大打擊。在葬禮上安孫子以致親好友陪同家屬守夜，在接受傳媒訪問的時候，表示對藤本的去世大感悲傷：「他是一個絕頂天才，若沒有他，我根本不可能成為漫畫家。」安孫子之後發表短篇作《再會了，朋友》（さらば友よ），以悼念藤本。

被問道最尊敬的漫畫家是誰時，安孫子一定會答到是「手塚治蟲和藤本弘」，安孫子與藤本兩人的關係，既是好友、對手，也是尊敬的對象。

圖為1996年9月，藤本弘逝世，安孫子在葬禮接受訪問。圖／Youtube截圖
圖為1996年9月，藤本弘逝世，安孫子在葬禮接受訪問。圖／Youtube截圖

延伸閱讀：

藤子不二雄A逝世 著有《忍者哈特利》、《黑色推銷員》

《忍者哈特利》藤子不二雄A遺世 享壽88歲｜與哆啦A夢之父半生緣

文章授權轉載自《香港01》

漫畫 哆啦A夢

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