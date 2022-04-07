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以色列執政聯盟分裂 恐引發政局動盪

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
以色列總理的盟友於7日宣告叛逃，恐讓脆弱的執政聯盟更陷入政治動盪。（Photo from Itzik Edri on Wikimedia under CC 2.5）
以色列總理的盟友於7日宣告叛逃，恐讓脆弱的執政聯盟更陷入政治動盪。（Photo from Itzik Edri on Wikimedia under CC 2.5）

以色列好不容易經過4次選舉才組成政府，如今又面臨嚴重政治危機！以色列總理貝內特同黨的關鍵盟友希爾曼6日宣布推離執政聯盟，雖然目前只有她叛逃，但這也讓以色列執政聯盟在國會中失去絕對多數，加上這也顯見貝內特現行政策恐難讓聯合內閣服眾，未來恐重演2019-2021年四度選舉的政治動盪。

執政理念現紛爭

根據《半島電視台》與《CNN》報導，希爾曼6日宣布脫離貝內特的執政聯盟，她不滿表示，現在聯合內閣推行的政策與她的價值觀非常不合，包括近日衛生部允許醫院在逾越節期間，可提供無酵餅產品的政策，讓她痛批這完全違反傳統猶太價值，因此憤而退黨。

她甚至呼籲貝內特拿出魄力，建立猶太民族主義、錫安主義的政府。但實際上在希爾曼出走前，貝內特領導的聯合內閣在國會120席中僅佔有61席，而希爾曼的出走更讓執政內閣的絕對多數岌岌可危，且這61席是由8個立場各異的政黨相組而成，價值光譜橫跨偏右猶太主義、社會主義與阿拉伯政黨。

不過由於以色列前總理納坦雅胡長期執政、貪污醜聞頻傳，因此在2021年選舉後，即使納坦雅胡所屬聯合黨仍為以色列國會第一大黨，但最後卻無法順利組閣，反而由貝內特帶領的右傾聯盟與拉皮德所屬的擁有未來黨（偏中間）等8個黨成功組成「反納坦雅胡聯盟」，才終結他連續長達12年的總理生涯。

以色列恐重演動盪

但希爾曼這次出走，也顯見貝內特目前諸多政策在聯合內閣內難讓各黨完全滿意。而以色列過去曾因遲遲無法組閣成功，從2019年到2021年舉行4次大選都無法組成政府。如今執政聯盟出現裂痕下，也讓外界擔心以色列國會重現過去2年的政治紛爭、政府空轉的困境。

針對希爾曼的出走，身為最大反對黨黨魁的納坦雅胡自然舉雙手表示歡迎，且若以色列陷入政治危機，擁有最多席次、高舉右翼猶太主義的納坦雅胡又會是以色列總理的熱門人選。若他能順利捲土重來，就可將司法部門對他貪汙、濫權訴訟的審判擱置，外界也仍在持續觀察以色列的政治生態演變。

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