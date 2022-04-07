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創作「忍者哈特利」！藤子不二雄A過世、享壽88歲

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
根據日本警方說法，今天上午發現筆名「藤子不二雄Ⓐ」的日本著名漫畫家安孫子素雄於川崎市家中身亡、享壽88歲。截自網路
根據日本警方說法，今天上午發現筆名「藤子不二雄Ⓐ」的日本著名漫畫家安孫子素雄於川崎市家中身亡、享壽88歲。截自網路

根據日本警方說法，今天上午發現筆名「藤子不二雄Ⓐ」的日本著名漫畫家安孫子素雄於川崎市家中身亡、享壽88歲。

安孫子素雄1934年出生於富山縣、並於1951年開始創作漫畫，其筆名藤子不二雄是與著名日本漫畫家、創作出「哆啦A夢」的藤本弘共用，兩人一直到1987年12月23日才正式因創作風格不同而拆夥，為了區別，藤本弘與安孫子素雄分別在筆名中加入姓氏開頭字母，藤本弘的筆名改為「藤子不二雄Ⓕ」、安孫子素雄則改為「藤子不二雄Ⓐ」。

安孫子素雄最著名的作品有「忍者哈特利」、「怪獸王子」、「職業高爾夫猿」和「黑色推銷員」等。

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