快訊

今年首颱「馬勒卡」最快明天生成 對台天氣影響曝光

台灣下一步？蔡總統：非放任病毒肆虐的「與病毒共存」

三星電子將砸486億韓元 投資27項新技術研究

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
南韓三星電子宣布，今年上半年起將砸486億韓元（4,000萬美元）資助27項研究計畫。美聯社
南韓三星電子宣布，今年上半年起將砸486億韓元（4,000萬美元）資助27項研究計畫。美聯社

南韓三星電子計劃，今年上半年起將砸486億韓元（4,000萬美元）資助27項研究計畫，包含下一代半導體的研發，以及人體老化機制的鑑定，以穩固南韓核心技術，並支持30至40歲的年輕科學家。

南韓媒體Business Korea報導，這家南韓科技巨頭及三星科技基金會5日宣布，已選定27個研究計畫，將透過三星未來技術開發專案，資助促進基礎科學、發展新技術及解決人類問題的研究。

三星所選定的研究計畫，包括12個基本科學領域研究、八個材料領域研究和七個資通訊（ICT）領域研究，在選定的研究人員中，12名新研究人員不到43歲，其中六人才30多歲，共計占總數的44％。

在基礎科學領域，首爾大學生命科學部教授Kang Chan-hee計劃，研究老化相關的小代謝物（SASMS）導致外周細胞加速衰老的成因。

在材料領域，浦項科技大學（Postech）物理學教授Kim Jun-seong打算開發一種新磁性材料，其電阻隨著外加電場改變的能力，比既有材料強十億倍，並研發採用此新材料的下一代半導體設備。

南韓 半導體 三星 三星電子

延伸閱讀

ASML高層赴南韓 傳找三星談合作

南韓最快5G 陷內容不足困境

北韓發行金正恩紀念郵票 合照習近平、普丁、川普 獨缺南韓總統

Omdia：2021年Q4三星電子仍是全球最大半導體廠商

相關新聞

美英澳積極研發極音速飛彈 烏克蘭戰爭加速亞洲軍事結盟？

烏克蘭戰爭不僅讓北約更團結，也讓一些亞太地區國家意識到國家安全和軍事聯盟的重要，美國拜登政府試圖趁此機會透過美國、澳洲和英國組成的軍事安全夥伴關係AUKUS，以及美、日、澳和印度的非正式安全聯盟「四方安全對話」（Quad）這兩大安全框架，來加強整合印太地區的軍事安全聯盟，包括南韓新總統尹錫悅上任後，可能加入Quad。打得極其慘烈的烏克蘭戰爭會加速亞洲軍事結盟嗎？

法國總統大選 馬克宏對決雷朋戲碼可望再上演

法國2022年總統大選第一輪投票即將於4月10日舉行，爭取連任的總統馬克宏（Emmanuel Macron）面臨極右派國...

今日烏克蘭明日台灣？美防長：直接比較並不適當

俄羅斯入侵烏克蘭，有美國國會議員憂心中國也會對台灣展開侵略，美國防部高階官員今在聽證會中表示，直接比較烏克蘭和台灣並不適...

斯里蘭卡陷經濟衰退 促總統下台負責

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】執政黨無力處理經濟危機，瀕臨下台！斯里蘭卡國會執政聯盟5日有超過40名國會議員聯合宣布脫離執政聯盟，藉此要求總統拉賈帕克薩下台。斯里蘭卡因疫情影響，過去賴以為生的觀光經濟

老人去世空屋閑置 日本高齡化隱憂

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】日本空屋率逐年攀升，閒置房屋面積已超過3.6萬平方公里，等於全台灣的土地面積！該國許多長者在沒有指定遺產繼承人的狀況下過世，導致房屋產權難以釐清，使該國空房率於2033年

寄宿學校性侵13女學生害8人懷孕 印尼狼師改判死刑

印尼一間伊斯蘭寄宿學校的男教師涉嫌性侵13名12至16歲的女學生，其中8名受害者甚至因此懷孕，這名狼師原本被判無期徒刑，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。