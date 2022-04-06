三星電子將砸486億韓元 投資27項新技術研究
南韓三星電子計劃，今年上半年起將砸486億韓元（4,000萬美元）資助27項研究計畫，包含下一代半導體的研發，以及人體老化機制的鑑定，以穩固南韓核心技術，並支持30至40歲的年輕科學家。
南韓媒體Business Korea報導，這家南韓科技巨頭及三星科技基金會5日宣布，已選定27個研究計畫，將透過三星未來技術開發專案，資助促進基礎科學、發展新技術及解決人類問題的研究。
三星所選定的研究計畫，包括12個基本科學領域研究、八個材料領域研究和七個資通訊（ICT）領域研究，在選定的研究人員中，12名新研究人員不到43歲，其中六人才30多歲，共計占總數的44％。
在基礎科學領域，首爾大學生命科學部教授Kang Chan-hee計劃，研究老化相關的小代謝物（SASMS）導致外周細胞加速衰老的成因。
在材料領域，浦項科技大學（Postech）物理學教授Kim Jun-seong打算開發一種新磁性材料，其電阻隨著外加電場改變的能力，比既有材料強十億倍，並研發採用此新材料的下一代半導體設備。
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