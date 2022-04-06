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斯里蘭卡陷經濟衰退 促總統下台負責

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
斯里蘭卡因經濟衰退、原物料匱乏引發執政黨議員大量出走，要求總統拉賈帕克薩下台。（Photo by Damith Wickramasinghe on Wikimedia under CC 2.0）
斯里蘭卡因經濟衰退、原物料匱乏引發執政黨議員大量出走，要求總統拉賈帕克薩下台。（Photo by Damith Wickramasinghe on Wikimedia under CC 2.0）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】執政黨無力處理經濟危機，瀕臨下台！斯里蘭卡國會執政聯盟5日有超過40名國會議員聯合宣布脫離執政聯盟，藉此要求總統拉賈帕克薩下台。斯里蘭卡因疫情影響，過去賴以為生的觀光經濟重挫，加上該國缺乏外匯存底，難進口石油等原物料，導致經濟陷入衰退。大量民眾也上街抗議，要拉賈帕克薩下台。

內閣、國會紛叛逃

根據《英國廣播公司》報導，斯里蘭卡執政聯盟150名議員（總席次225席）中，6日有超過40名議員宣布脫離執政聯盟，因為總統拉賈帕克薩無力解決該國的經濟與外匯危機。他們同時要求總統、總理拉賈帕克薩兄弟下台，目前內閣已經總辭，《CNN》提到，最近臨時任命的財政部長也在上台後不久自行離職，但兩兄弟仍不願屈服。

據《半島電視台》報導，拉賈帕克薩同日也宣布全國進入緊急狀態，他甚至還要求反對黨與執政黨合作，共同組成聯合政府共體時艱，但遭到拒絕。反對黨議員受訪時直言，民眾要的是總統下台、政府完全改組。

由於這些脫離執政聯盟的議員並未加入反對黨，而是與執政黨保持距離，外界仍關注反對力量是否足夠讓拉賈帕克薩下台。

民生物資匱乏

斯里蘭卡的經濟受到疫情影響，原本賴以為生的觀光業重挫，加上全球通膨影響導致物價上漲，而且國內缺乏外匯，難從國外購買原物料進口，導致米、扁豆糊、紙、汽柴油等基本民生物資缺乏，民眾紛紛上街抗議、要求拉賈帕克薩下台。

不過拉賈帕克薩目前仍未打算屈服，並宣布施行宵禁以限制民眾上街。先前在總統府前的抗議曾讓局勢一度升溫，幸好衝突並未失控，但斯里蘭卡主要城市都出現抗議人潮。隸屬於斯里蘭卡自由黨的前總統席瑞塞納也決定放棄對拉賈帕克薩的支持，他受訪時表示，要與人民站在同一陣線。

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