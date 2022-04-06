老人去世空屋閑置 日本高齡化隱憂

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台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
日本閒置房屋逐年增加，如何減少空房率或活化使用資產，政府、企業都投注相當多的心力。網路截圖
日本閒置房屋逐年增加，如何減少空房率或活化使用資產，政府、企業都投注相當多的心力。網路截圖

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】日本空屋率逐年攀升，閒置房屋面積已超過3.6萬平方公里，等於全台灣的土地面積！該國許多長者在沒有指定遺產繼承人的狀況下過世，導致房屋產權難以釐清，使該國空房率於2033年恐超過30%。而社區與企業正透過將空屋打造為公共建設、建置尋屋族與閒置房屋的配對平台等方式，改善空屋率居高不下的問題。

空屋面積超過台灣

空無一人的房子聳立在郊區，周遭植被長年沒有修剪，這種場景在日本愈來愈常見。《日本時報》報導，因為該國高齡化問題嚴重，連年出現人口負成長的狀況。數據統計指出，2018年日本共有850萬戶的空屋，佔整體住房的14%；而到了2033年，空房率的數字恐超過30%。

目前日本無人居住房屋的面積超過3萬6千平方公里，超過整個台灣（包含離島）的土地面積。除了人口加速老化之外，導致空屋率高居不下的原因，還有「產權所有人在沒有指定繼承人的情況下過世」、「房屋有多個繼承人，導致住屋糾紛，而使建築物空置」或「住戶在沒有進行地址變更的狀況就搬離原本的住屋」等。

去年4月，此問題已引起日本政府關注，對《房地登記法》進行了全面改革，規定如果住戶過世時，仍沒有登記繼承人，則將針對建造房屋的業主進行罰款。另外，也明訂在哪些狀況，政府可以合法徵用廢棄房產。然而，產業分析師指出，立法未能有效「減少全國廢棄房產的總數」。

改造成社區公設

因此，企業與社區共同絞盡腦汁，如石川縣的城市輪島社區與社福機構合作，將廢棄的房產轉變為充滿活力的社區空間，將舊住宅改造為蕎麥麵餐廳、醫護設施、體育場等。社福機構負責人佐佐木表示，當地市民相當保護在地的財產，在取得這些措施時，遇到許多困難，但在經過溝通討論後，年少、年長者目前都樂於使用這些措施。

此外，有業者注意到空屋問題日益嚴重，肇因於廢棄屋不僅難以轉售，還有財產稅、遺產稅等額外費用。業者對此祭出「空屋」的服務，建立媒合尋屋族與閒置空屋的平台，讓雙方在不需要支付額外費用的情況下，就可以進行媒合，該平台高達9成的房屋都已經成功轉讓。

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日本 遺產 老化

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