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劍指中國大陸 美英澳宣布合作發展極音速與電子戰軍力

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美、英、澳三國5日透過聲明宣布，AUKUS將合作發展極音速與電子戰軍力，深化國防合作。圖為去年9月美國總統拜登、英國首相強生和澳洲總理莫里森透過視訊共同舉行記者會組成三國夥伴關係（AUKUS）。 歐新社資料照片
美、英、澳三國5日透過聲明宣布，AUKUS將合作發展極音速與電子戰軍力，深化國防合作。圖為去年9月美國總統拜登、英國首相強生和澳洲總理莫里森透過視訊共同舉行記者會組成三國夥伴關係（AUKUS）。 歐新社資料照片

美國、澳洲和英國去年9月宣布組成澳英美三國夥伴關係（AUKUS），協助澳洲打造核動力潛艦，三國5日透過聲明宣布，AUKUS將合作發展極音速、反極音速和電子戰軍力，擴大訊息共享並深化在國防創新的合作。

率先報導此事的英國金融時報形容這是為應對中國大陸的快速軍力擴張；中國大陸已實施數百起極音速飛彈的試射行動，遠高於美國（少於12次）。

金融時報去年10月報導，中國大陸去年8月試射一枚可搭載核彈頭的極音速飛彈（hypersonic missile），繞著地球飛行，進入大氣層後朝目標前進，擊中地點距原定目標39公里，不過，中方展現的先進太空實力，已讓美國情報部門大感意外；北京否認試射極音速飛彈，稱只是例行「太空飛行器測試」。

金融時報報導，在極音速領域的最新合作，標誌著三國合作應對中國大陸在印太地區的崛起。

極音速飛彈的速度，是音速5倍以上，速度更快且可操控，能降低被偵測及攔截的機率，被視為下一代武器；全球極音速武器計畫領先國家有中國大陸、俄羅斯與美國，此外，澳洲、印度、日本與德國，均還在開發中。

白宮發布的聲明與成果清單隻字未提中國大陸。

白宮發布三位領導人的聲明重申對AUKUS及對自由開放印太地區的承諾，面對俄羅斯無端、無理並非法侵略烏克蘭，重申堅定致力於尊重人權、法治，以及在免受脅迫狀況下和平解決爭端的國際體系。

三國領導人在聲明中肯定澳洲取得造艦技術的進展，並宣布新的合作領域，包含極音速、反極音速與電子戰。

成果清單提到，AUKUS除了協助澳洲打造核動力潛艦，還會發展聯合先進的軍事能力，以促進印太地區的和平穩定；三國透過AUKUS平台舉行多次高層會議，跨國團隊親訪澳洲了解核能相關設施現況，聯合指導小組將據此評估，協助澳洲造艦。

澳洲 AUKUS

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