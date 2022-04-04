俄國在歐盟最親密盟友 匈牙利總理奧班贏得第五個任期

匈牙利總理奧班在周日的國會大選中贏得第五個任期，在歐盟領導人中，奧班是立場最親近俄羅斯總統普亭的領導人，這次選舉也堪稱他主張阻止對烏克蘭支持的一次公投。

根據官方統計，在開票已經90%的情況下，奧班已贏得多數支持，他領導的青年民主黨（Fidesz）可望贏得國會199個席位中的135個。他的對手Peter Marki-Zay連在自己所在選區也落選。

這次勝選讓奧班再獲四年執政，並為歐洲可能出現若干重大爭議埋下伏筆。西方領導人周日對俄羅斯軍隊在基輔城外據稱犯下的戰罪表示震驚之際，這位匈牙利領導人勝選，不僅可能加劇西方陣營中對於應該要求選民為烏克蘭做出多大犧牲的分歧，還恐怕讓進一步制裁的可能性下降，特別是在能源方面。

除了烏克蘭問題外，奧班勝選的合法性也受到質疑。歐洲安全暨合作組織（OSCE）派出的的選舉監督人員說，他們將在周一討論調查結果。OSCE周日罕見派出了316名觀察員。此組織認為2018年的上一次選舉雖然自由但不公正，理由是媒體自由受到限制，而且奧班領導的執政黨獲得了國家的資助。

在匈牙利後共產主義一半的歷史裡，奧班一直領導匈牙利。