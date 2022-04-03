人權組織譴責國際體育機構獎勵威權制國家

（德國之聲中文網）ＶＴＢＵ

自中國獲 2022 年冬奧會主辦權起，國際人權組織便一再提出該國存在嚴重人權問題，其中包括北京對香港自由的鎮壓以及對維吾爾少數民族的迫害。

巴赫：奧運會在政治上守中立

巴赫一再稱，國際奧委會 按"奧林匹克憲章所要求的那樣"，致力於政治中立。在上月冬奧會新聞發布會上，該組織亞當斯（ Mark Adams ）雖強調，"我們非常非常關注在我們的領域內、在奧運會內保護人權"， 但同時表示，"有關該領域外發生的事情，我們留給聯合國、國際機構和其他組織去研究。"

國際足聯遭抨擊

國際足聯主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）關於今年世界杯足球賽開賽前即搬遷去主辦國卡塔爾的決定也受到抨擊。米哈爾斯基問道："搬到卡塔爾，這發出的是怎麼樣的一種信號？"

因凡蒂諾本周在接受美聯社采訪時為這個海灣國家獲世界杯主辦權作了辯護。 他說，"當然，它不是天堂；當然，它並不完美；當然，還有工作要做。但我們要留在那裡。我們得繼續。我們需要攜手共力。"

大赦國際：卡塔爾的世界杯恥辱

卡塔爾將於 11 月 21 日至 12 月 18 日舉辦國際足聯的4年一屆的最大賽事--世界杯賽。因其惡劣人權記錄和外國勞工條件，該國廣受批評。

人權組織指出，已有數千勞工在建造體育設施過程中喪生。

國際特赦組織去年的一份報告顯示，卡塔爾未能解釋多達 70% 的10年來移民勞工死亡事件。

該組織稱即將舉行的世界杯是一大"恥辱"：來自孟加拉國、印度和尼泊爾的勞工以自己的汗水使哈利法體育場展示一新，卻"受到虐待和盤剝--國際足聯則收獲巨額利。"

因凡蒂諾予以反駁。他對美聯社表示，根據人權組織的批評，勞工們工作、生活條件已明顯改善， 例如，主辦國卡塔爾已引入最低工資制，廢除了使外籍勞工受制於雇主的"卡法拉" （kafala ）簽證贊助制度。

因凡蒂諾稱："在人權和工人權利方面的新規已在世界杯賽前達成。重要的是，它會留下來。它會留下來，因為它已成為法律。"

（德新社）

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