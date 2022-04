朝鮮發行金正恩執政10年郵票 與習近平普亭川普合照獨缺「他」

朝鮮郵票社4月1日公布發行朝鮮領導人金正恩執政十周年紀念郵票的消息,郵票中並無朝韓首腦會晤,引發關注。

據韓聯社4月1日報導,紀念郵票共有49張,按年度和領域展現了金正恩過去10年裡進行的重要外交活動。值得關注的是,紀念郵票記錄了金正恩與中國國家主席習近平等首腦會晤場面,卻找不到2018年4月、5月和9月舉行的朝韓首腦會談。

North Korea has issued a series of stamps marking the 10th anniversary of Kim Jong Un's rule



On the stamps, he is the leader of North Korea with Putin, Trump and Xi Jinping, as well as successes in the defense sector, economy and construction. pic.twitter.com/Hzibrg2JGU