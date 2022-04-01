國家利益與能源安全優先 印度財長：已開始購買俄油

印度財長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）1日說，印度的國家利益和能源問題要放在首位，並稱從俄羅斯折價購買石油是很自然的事，印度已開始這一程序，將會有更多石油從莫斯科來到新德里。

她在接受印度媒體CNBC-TV18訪問時說，「我們已開始購買俄國的石油，我們已購入至少3到4天的供應量。我將把能源安全和國家利益放在首位」，並稱「若我們得到的是較低的價格，為什麼不做出有利於人民的決定呢？」

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