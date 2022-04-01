中國主持阿富汗鄰國會議 背後有哪些戰略考量?

(德國之聲中文網) 中國國家主席習近平3月31日向正在安徽屯溪召開的阿富汗鄰國外長會議致辭。習近平強調一個"和平、穩定、發展和繁榮的阿富汗"既符合阿富汗人民的期盼，也符合地區和國際社會的共同利益。

阿富汗、俄羅斯、巴基斯坦、伊朗、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦的高官都趕赴中國出席了此次會議，外界認為，這體現了北京在阿富汗乃至整個中亞地區發揮主導作用的意圖。

去年夏天，美軍從阿富汗迅速撤離，留下了巨大的權力真空。塔利班趁機掌控了阿富汗的軍政大權，並且很快向中國伸出了橄欖枝。北京方面雖然至今沒有正式承認塔利班政權，但是正在悄然強化與該激進伊斯蘭組織的聯系。就在3月31日的致辭中，習近平強調阿富汗"正處在由亂及治的關鍵時期"，認為該國和各鄰國都是"山水相連、休戚與共的命運共同體"。而在一個星期前，中國外長王毅也突然到訪喀布爾與塔利班領導人會晤--此前一天，塔利班當局剛剛停止向女童開放六年級以上的學校課堂，明顯違背了對國際社會的承諾。

柏林全球公共政策研究所和平與安全政策部門主任羅特曼(Philipp Rotmann)在接受德國之聲專訪時指出，阿富汗的各個中亞鄰國外長在中國的牽頭下齊聚安徽屯溪，俄羅斯外長也專程趕來，多少體現出了一個大趨勢：北京正在俄羅斯的中亞傳統勢力範圍內逐步取代莫斯科的地位。"這一歷史進程早已開始。它起始於多年前成立的上海合作組織，在中亞地區逐步地消融俄羅斯的主導地位，並且拓展中國的影響力。而且，受烏克蘭危機等多重因素影響，俄羅斯自身的影響力也在快速下降，因此不少中亞國家不再像過去那樣注重在俄羅斯和中國的夾縫中保持平衡，而是加速倒向中國。"

也牽涉中國與西方關系

此次在安徽屯溪舉行的會議，外界尤其關注專程趕來的俄羅斯外長拉夫羅夫。北京在烏克蘭戰爭爆發後一直采取曖昧姿態，拒絕明確其立場。西方國家則在不斷施壓，要求中國運用其獨特的對俄經貿影響力來迫使普京停止軍事入侵。與此同時，受到西方空前制裁的俄羅斯，其經濟乃至政治在今後很可能將進一步依賴中國。

政治學者羅特曼認為，北京極有可能趁機加強俄羅斯的對華依賴性，並且加以利用，和莫斯科簽訂極為優惠的油氣購買協議。"在政治方面，北京也可能迫使俄羅斯向其讓步。"不過，羅特曼也指出，總體上中國依然和俄羅斯一樣擔心西方國家的主導地位、擔心莫斯科一旦戰敗將造成自由民主價值觀的全面優勢地位，因此極為重視體制競賽的北京當局不太會對俄羅斯施加過大的壓力。"西方國家到底會不會和中國脫鉤？多大程度上想和中國脫鉤？這些問題取決於我們到底在多大程度上認為中國是一個威脅。而就目前而言，北京當局並沒有什麼可以失去的，也沒法從俄羅斯的失敗中獲得太多好處，因此我預計短期內北京會維持這種暗中為莫斯科撐腰的姿態。"

羅特曼還指出，在美軍撤離阿富汗後，受到塔利班主動拉攏的北京儼然成為了中亞局勢的調停者，但是在烏克蘭危機中，中國卻缺乏斡旋的能力。"首先，烏克蘭方面現在不會信任中國，其次中國也沒有足夠的實力去擔保一份停火協議或者和平條約。"

此外，參與屯溪會議的高官大都來自威權國家，多少讓外界有些擔心中國是否在打造一個代表專制價值觀的反西方聯盟。不過，德國學者羅特曼認為，這只是分析人士的過度解讀。"同樣在安徽屯溪，中國、美國、俄羅斯三國的阿富汗問題特使也正在進行磋商。也就是說，美國人也在現場，這表明屯溪會議的主要目的不是打造反西方聯盟，而是處理相當具體的阿富汗事務。況且，與會各國雖然大都是威權國家，但也都確實是阿富汗的鄰國。當然我不否認中國有打造反西方聯盟的意願，但阿富汗鄰國會議並非一個合適的場合。"

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