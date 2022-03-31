突尼西亞重回專制？總統解散國會

唯一在「阿拉伯之春」成功民主化的突尼西亞，如今也要失敗了嗎？突尼西亞總統賽義德30日宣布解散國會，因為國會不願通過由他提交、恐擴大自己權力的法令。賽義德在2019年以打貪政見當選總統，原本受到民眾期待，但近來他擴大權力的行為也開始讓民眾反感。外界擔心，突尼西亞重回2011年前獨裁的狀況。

擴權遭國會反彈

根據《半島電視台》報導，賽義德30日在電視演說表示，為了捍衛國家體制，必須將現在的突尼西亞國會解散。突尼西亞的司法部長傑佛甚至開始調查國會成員是否危及國家安全。由於突尼西亞國會同日稍早否決賽義德要在國內實施緊急狀態的法令，遭到賽義德痛批國會叛國。

247席的突尼西亞國會這次便以124人出席線上會議，116人否決的方式，限制他在去年7月後動用的緊急權力不得再延長。賽義德在電視演說時，也指控這次線上會議是非法舉行。

賽義德在2019年以打貪政見成功當上總統，雖然剛開始獲得民眾期待，希望他能將長期陷入貪汙醜聞、運轉不良的突尼西亞政壇扭轉；但他卻在2021年推翻自己的內閣總理，後來甚至廢除總理職務，全面掌握了該國的司法系統，這些行為也開始引發原本支持他的民眾出現反彈。

阿拉伯之春凋謝？

《德國之聲》提到，突尼西亞在獨裁者賓阿里遭推翻後，一度建立起穩定的民主政治，相比埃及首位民選總統穆西遭到現在總統、前國防部長塞西政變推翻，敘利亞現在仍陷入內戰，且長年威權統治的阿薩德政府仍未倒台，利比亞目前也仍未有政府，該國的狀況要好很多。

不過，近半年來賽義德的政治操作，也讓外界很擔心突尼西亞重回2011年受到獨裁者長期統治的陰影，也象徵2011年的「阿拉伯之春」運動恐全軍覆沒。

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