日將與菲、印外交會談 聚焦亞太安全

日本預計4月份將進行兩場2＋2安全對話，分別與菲律賓、印度會談，日本方面將由外務大臣林芳正、防衛大臣岸信夫出面，主要議題是維持印太地區的自由與開放，這將是日菲首度2＋2會談、日印第二度。日媒認為，催生這次安全對話原因有二，一是擔心中國在印太的軍事活動擴張，二是因北韓上週發射的洲際導彈，讓日本國安警戒升級。

2＋2安全會談

根據《日本共同通訊社》報導，日本預計在4月分別與菲律賓、印度進行2＋2安全會談，屆時將由外務大臣林芳正、防衛大臣岸信夫，與來訪的菲律賓外交大臣洛欽、國防部長洛倫札納對談，這也是兩國首度的2＋2安全對話，旨在討論印太地區的自由安全，並可能討論軍事武器出口等國防議題。

隨後下旬再接待印度外交部長賈尚爾卡、國防部長辛格，進行雙方第二度的2＋2會談，除了確認兩國加強國安合作之外，日本更可能藉此向印度表達強烈立場：反對俄羅斯。日本首度與印度的安全對話相當成功，雙方於2019年11月會晤後，隔年9月就簽署軍事物資與後勤資訊互助協議，該協議很有效率地於去年7月就上路。

中國、北韓軍事威脅

日本時報認為，日本過去與不少國家都舉行過安全會談，當前儘速連推兩場2＋2會晤，可能原因有二。其一是擔心中國，雖然中國早就在印太地區如南海等區域，部署強大海軍，但關鍵是看到近期俄羅斯入侵烏克蘭，日本擔心會加強中國擴張的膽量，其二是防堵試射不斷的北韓，北韓逐步落實該國去年在黨大會的現代軍事計畫，上週發射的洲際導彈已經引發日本國防擔憂。

據《日本前進報》報導，上週北韓發射的洲際導彈（ICBM）最終落在北海道南端渡島半島以西150公里，仍是在日本經濟海域內，這是迄今北韓頻繁試射中，最接近日本的一次，首相岸田文雄就表示，這是北韓巨大的挑釁，他承認北韓在現代軍事發展有成，但會積極尋求方式，保護國家安全。

此外，日、台過往也有過安全會談的紀錄，去年8月底，日本自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久與國防部會會長大冢拓，會同執政黨的國際部主任羅致政、外交國防委員會的立委蔡適應，進行視訊會晤。當時討論要旨同樣是針對中國在台海的動作，日、台雙方都盼能提高國防警戒意識。

【更多精采內容，詳見 】