漢和防務評論總編輯論斷 普亭已成政治殭屍

「美國之音」（VOA）日前專訪《漢和防務評論》軍事雜誌創辦人兼總編輯平可夫，他表示，俄羅斯侵烏戰爭一個月來，俄羅斯損失慘重而且沒有完成既定目標，導致其不得不改變作戰計劃，轉而聚焦在頓巴斯地區。而戰爭進行到現在，也讓人們看清了普亭發動戰爭背後的野心。

平可夫認為，俄軍損失和傷亡慘重的原因不僅是武器裝備老舊存在嚴重質量問題，而且俄軍的戰術落後，軍隊內部貪汙腐化、墮落成性，基本與日俄戰爭之前的俄軍水準相當。

除了武器裝備的問題，俄軍的指揮調度也顯得非常混亂。平可夫提出了非主流的觀點，即有可能是俄軍內部有人故意荒謬佈局，希望以內部作梗的方式搞砸戰爭，削弱普亭的力量。

從目前的俄烏戰局來看，普亭可能面臨怎樣的下場？平可夫分析認為，普亭已成為「政治殭屍」，最終很有可能是俄羅斯上層內部的變化以及密謀集團的出現導致其下台。