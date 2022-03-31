快訊

新北+27確診足跡曝光！曾搭高鐵赴兩縣市 金山老街、壽司郎入列

4月1日起免隔離入新加坡 新航、酷航全面開放訂位

漢和防務評論總編輯論斷 普亭已成政治殭屍

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
對烏克蘭用兵進度不如預期，俄國總統普亭相當沮喪。路透
對烏克蘭用兵進度不如預期，俄國總統普亭相當沮喪。路透

「美國之音」（VOA）日前專訪《漢和防務評論》軍事雜誌創辦人兼總編輯平可夫，他表示，俄羅斯侵烏戰爭一個月來，俄羅斯損失慘重而且沒有完成既定目標，導致其不得不改變作戰計劃，轉而聚焦在頓巴斯地區。而戰爭進行到現在，也讓人們看清了普亭發動戰爭背後的野心。

平可夫認為，俄軍損失和傷亡慘重的原因不僅是武器裝備老舊存在嚴重質量問題，而且俄軍的戰術落後，軍隊內部貪汙腐化、墮落成性，基本與日俄戰爭之前的俄軍水準相當。

除了武器裝備的問題，俄軍的指揮調度也顯得非常混亂。平可夫提出了非主流的觀點，即有可能是俄軍內部有人故意荒謬佈局，希望以內部作梗的方式搞砸戰爭，削弱普亭的力量。

從目前的俄烏戰局來看，普亭可能面臨怎樣的下場？平可夫分析認為，普亭已成為「政治殭屍」，最終很有可能是俄羅斯上層內部的變化以及密謀集團的出現導致其下台。

戰爭 普亭 俄羅斯

延伸閱讀

英媒披露：普亭座機行蹤成謎 已躲進高層專用核掩體

不知戰事真相？普亭自覺被誤導 與軍方緊張升高

普亭稱馬立波守軍投降才停轟 俄方將禁烏作戰人員離開

俄女高音安娜涅翠布柯譴責戰爭 與普亭劃清界線

相關新聞

中俄美英相繼派出高層訪問「這國家」 背後目的是什麼？

美國白宮3月29日表示，負責國際經濟事務的副國家安全顧問達利普．辛格(Daleep Singh)將訪問新德里，與印度官員...

漢和防務評論總編輯論斷 普亭已成政治殭屍

「美國之音」（VOA）日前專訪《漢和防務評論》軍事雜誌創辦人兼總編輯平可夫，他表示，俄羅斯侵烏戰爭一個月來，俄羅斯損失慘...

太平洋新喀里多尼亞島外海6.8地震 美發海嘯警報

根據美國地質調查所資料，太平洋法屬新喀里多尼亞島塔丁恩地區的外海今天發生規模6.8地震，美國海嘯警報系統隨後發布海嘯警報

中索安全協議的連鎖效應？ 專家：改變太平洋戰略環境

中國在南太平洋的勢力擴張，近日因索羅門群島即將通過與中國簽署的安全協議，再次引發該地區多國擔憂。

沖繩首里城正殿重建費約120億日圓 為上次近4倍

日本內閣府沖繩綜合事務局公布預計2026年度完成重建的首里城正殿設計，初估花費高達約120億日圓（約新台幣28億元），是...

德軍「兩手空空」數十年 俄烏一戰敲醒…重新武裝問題多

俄國入侵烏克蘭後，歐洲國家急忙因應，德國決定大幅增加國防開支，徹底扭轉數十年來對軍事的態度。不過，法新社報導，如今狀況欠佳的德軍要現代化，將有相當長的一段路要走。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。