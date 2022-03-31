中索安全協議的連鎖效應？ 專家：改變太平洋戰略環境

中國在南太平洋的勢力擴張，近日因索羅門群島即將通過與中國簽署的安全協議，再次引發該地區多國擔憂。

索羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）週二（3月29日）在該國議會的一場演說中表示，該國並不是因為受到中國脅迫才簽署安全協議，且索羅門群島也沒有要求中國在該國建立軍事基地，但部分專家認為，該協議草案的內容已遠遠超過索羅門群島實際上的安全需求。

澳大利亞洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）的研究員索拉（Mihai Sora），曾經擔任澳大利亞駐索羅門群島的外交官。他告訴德國之聲，南太平洋各國對於這份安全協議感到擔憂，主要源於不清楚安全協議內容到底有多廣泛。

他說：「該安全協議可以允許各種武裝人員在該國有巨大的存在空間，也沒有明確區分他們的活動、權力、豁免權和目的。」

索拉指出，這份安全協議顯示中國在太平洋地區的戰略意圖，也為其軍事和海軍資產過境索羅門群島、或是在索羅門群島建立基地提供了巨大的空間。他說：「即使是中國軍事資產輪流駐扎索羅門群島，這也會對太平洋地區的戰略環境產生直接影響。」

紐澳等鄰國擔憂

上週遭披露的中索安全協議草案內容，涵蓋了中國警察、武警和軍隊在社會秩序、災難應對、保護中國人員和索羅門群島重大項目的安全方面，提供索羅門群島的援助。索拉表示，對澳大利亞、紐西蘭與太平洋地區其他國家來說，他們擔憂的是該地區原本很良性且透明的合作現在出現了很難衡量的威脅。

澳大利亞總理莫裡森（Scott Morrison）與紐西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）都對這項安全協議表達擔憂。阿德恩稱這個發展是「潛在的區域軍事化」。對此，澳大利亞格裡菲斯大學太平洋研究中心的主任肯恩（Tess Newton Cain）認為，該協議內容有別於以往其他太平洋島國與中國在安全領域的接觸方式。她告訴德國之聲：「斐濟和巴布亞新幾內亞與中國在安全領域也有合作，但它們並沒有像索羅門群島一樣透過協議的形式跟中國發展安全關係。」

洛伊國際政策研究所的索拉強調，這份安全協議會影響到太平洋地區的每一個國家，這也是為何該地區的國家希望索羅門群島針對該協議將如何影響該地區，進行透明協商。他表示：「雖然這是一個主權問題，但也是一個影響整個地區的決定。通常情況下，當區域內一個國家要做一個影響整個地區的決定時，會與其他國家進行協商和對話。」

反對派領袖批傷害太平洋地區

除了鄰國領袖紛紛對安全協議表達擔憂外，索羅門群島的反對黨領袖瓦爾（Matthew Wale）週三（3月30日）在英國《衛報》發表評論，批評雖然與中國的協議表面上看來與索羅門群島的安全利益有關，但實際上卻對索羅門群島和太平洋島嶼地區的安全利益有適得其反的效果。

他寫道：「索加瓦雷似乎對圍繞該協議草案的問題視而不見，並可能將該協議視為鞏固其政治權力的舉措。索羅門群島從未受到過外部勢力的威脅，在可預見的未來也不會有這樣的威脅。索羅門群島的安全利益主要是在國內。在這方面，我們已經與中國達成了警務支持的協議。因此，各界必須從中國在太平洋地區影響力的角度來看待這項新協議。」

索拉指出，大部分關注太平洋地區的專家都擔心，即使中國在索羅門群島建立一個相對較小和臨時的軍事存在，也會立即在該地區產生戰略影響。他向德國之聲表示：「問題不在於中國在索羅門群島的軍事基地，在衝突時能做什麼、長期戰略目標是什麼？真正的問題是，它能提供什麼協助？它在近期和和平時期提供什麼戰略優勢？」

索拉強調，在和平時期，中國若在索羅門群島擁有軍事資產可能改變區域內的戰略環境，因為它的軍事存在會限制如澳大利亞與紐西蘭等其他國家，很難經過索羅門群島的周邊地區。他說：「這個可能的資產會影響到澳大利亞等國的戰略空間。」

索羅門不願做戰略棋子

過去幾年，澳大利亞與紐西蘭等國為了要限制中國在太平洋地區的勢力擴張，紛紛開展與深化在太平洋地區關係的計畫，包含澳大利亞2016年所公布的《走進太平洋》（Pacific Step Up）策略，以及紐西蘭的「太平洋重啟」（Pacific Reset）計畫。這些主要都是承諾加大對太平洋島國基礎建設的投資，以及促使太平洋島國加入由紐澳主導的《太平洋更緊密經濟關係協定》（PACER Plus）。

不過，格裡菲斯大學的肯恩表示，近年來，太平洋島國普遍認為，澳大利亞、紐西蘭與美國加大關注太平洋地區的程度，主要是為了對抗中國或遏制中國，而非真正想協助太平洋島國的整體發展。

她告訴德國之聲：「對於太平洋島嶼來說，它們並不希望看到關係以這樣的形式發展，它們不希望該地區被視為一個地緣戰略的棋盤。太平洋島國希望與那些能夠幫助他們、滿足其人口發展和安全需求的國家，建立有意義的、相互尊重的合作關系。」

索拉認為，澳大利亞與其他國家的政策制定者應該加強他們在經濟領域跟太平洋島國的合作。他指出，正是因為中國能與太平洋島國展開經濟合作，所以它們才能與索羅門群島在有這樣的經濟關係下，產生相關的軍事戰略意圖。

不過他也強調：「太平洋地區沒有一個全面的安全聯盟，這是因為該地區本身不想被軍事化，也不想以傳統的安全思維來定義安全關係。若澳大利亞等國在太平洋地區的目標是與太平洋島國建立排他性的安全關係，那相關的提議必須經過整個地區的討論，確認這是一個雙邊都想要，且能接受的事。」

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