俄軍戰機3月初侵犯瑞典領空 媒體曝2攻擊機當時攜核武
瑞典新聞頻道《TV4 Nyheterna》30日披露，3月初侵犯瑞典領空的2架俄羅斯戰機均攜帶核子武器。消息人士表示，這是俄方的蓄意行動，用意在威嚇瑞典。
這起事件發生在2日，俄羅斯合計派出4架戰機，以「不尋常的隊形」從加里寧格勒（Kaliningrad）的空軍基地起飛，短暫飛過哥特蘭（Gotland）島附近的瑞典領空，前後歷時約1分鐘。瑞典國防軍當時發布聲明，指4架侵犯領空的俄軍戰機分為2架蘇愷24攻擊機與2架蘇愷27戰機。
根據《TV4 Nyheterna》報導，瑞典空軍因俄烏戰爭而處於高度警戒，可以早早就注意到俄軍戰機正飛向哥特蘭島，並派出2架JAS-39「獅鷲」（Gripen）戰機前去攔截與拍照，隨後確認2架蘇愷24攻擊機攜帶核子彈頭，「這就是俄羅斯飛官擺明要展示的東西」。
瑞典國防軍對2架俄軍攻擊機是否攜帶核武一事不予置評，但空軍參謀長愛德斯壯（Carl-Johan Edstrom）表示，「我們將此事（侵犯領空）評估為故意行為，這非常嚴重，特別是因為對方是一個交戰國家」。儘管他不能排除導航有誤，「但一切都指向蓄意行動，即他們侵犯瑞典的邊界」。
瑞典軍事戰略專家林恩（Stefan Ring）受訪時指出，「這是一個發給瑞典的信號，即我們有核武、我們也可以考慮動用核武」。
▪整理包／烏克蘭獨立整整卅年後 俄羅斯為何攻打烏克蘭？
▪整理包／五大殺傷力 各國採取哪些「制裁俄羅斯」手法？打擊有多大？
▪懶人卡／俄烏衝突 無情戰火下的真情時刻
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言