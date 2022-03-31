俄軍戰機3月初侵犯瑞典領空 媒體曝2攻擊機當時攜核武

瑞典新聞頻道《TV4 Nyheterna》30日披露，3月初侵犯瑞典領空的2架俄羅斯戰機均攜帶核子武器。消息人士表示，這是俄方的蓄意行動，用意在威嚇瑞典。

這起事件發生在2日，俄羅斯合計派出4架戰機，以「不尋常的隊形」從加里寧格勒（Kaliningrad）的空軍基地起飛，短暫飛過哥特蘭（Gotland）島附近的瑞典領空，前後歷時約1分鐘。瑞典國防軍當時發布聲明，指4架侵犯領空的俄軍戰機分為2架蘇愷24攻擊機與2架蘇愷27戰機。

根據《TV4 Nyheterna》報導，瑞典空軍因俄烏戰爭而處於高度警戒，可以早早就注意到俄軍戰機正飛向哥特蘭島，並派出2架JAS-39「獅鷲」（Gripen）戰機前去攔截與拍照，隨後確認2架蘇愷24攻擊機攜帶核子彈頭，「這就是俄羅斯飛官擺明要展示的東西」。

瑞典國防軍對2架俄軍攻擊機是否攜帶核武一事不予置評，但空軍參謀長愛德斯壯（Carl-Johan Edstrom）表示，「我們將此事（侵犯領空）評估為故意行為，這非常嚴重，特別是因為對方是一個交戰國家」。儘管他不能排除導航有誤，「但一切都指向蓄意行動，即他們侵犯瑞典的邊界」。

瑞典軍事戰略專家林恩（Stefan Ring）受訪時指出，「這是一個發給瑞典的信號，即我們有核武、我們也可以考慮動用核武」。

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