【專家之眼】菲律賓會是南海的一顆不定時炸彈嗎？

離菲律賓總統大選只剩四十天不到，究竟最終勝出的菲國新總統針對南海問題會採取什麼策略？是延續現任總統杜特蒂的「疏美親中」政策？會擱置2016年幾乎大獲全勝的南海仲裁裁決，不向中國大陸施壓遵守與執行？還是回歸到菲國前任阿奎諾總統、以及長久以來國內軍方和外交建制派所採取的「親美抗中」立場？

長期關注南海問題的兩岸學者專家與智庫高度憂心大選後菲律賓南海政策的可能走向，認為一旦親美的候選人當選總統，菲律賓將成為南海緊張情勢升高的一顆不定時炸彈。

菲國總統大選將於五月九日舉行。六月，新總統上任後馬上面臨一連串與南海議題相關的重要國際會議，此包括在新加坡召開的「香格里拉對話」亞洲安全峰會、東協主辦的一系列安全對話 (東協外長會議、東協區域論壇、東亞峰會)、南海仲裁滿六周年紀念、以及聯合國大會等。菲律賓新的政府肯定會在這些國際場合就南海問題表態。

今年是1982年《聯合國海洋法公約》通過、開放簽署的四十周年，中國大陸與東協、美國、日本、澳洲、紐西蘭、英國、法國、德國等國家有關南海海洋主張的法律爭論，以及南海仲裁裁決是否具有法律約束力所採取的不同立場勢必被拿來大做文章。

元月，美國國務院公布了「海洋的界限」第150號分析報告，全面否定中國大陸在南海的海洋主張，認為與《聯合國海洋法公約》所反映出之習慣國際法相抵觸。此報告的公布似乎已為新一輪的南海法律戰埋下伏筆，而新的菲律賓政府調整現行「疏美親中」立場也相當有可能。

目前民意支持度領先的小馬可仕在中國政策與南海仲裁議題上原本採取與杜特蒂較類似的策略，但在上月舉行的電視辯論會上已調整該立場。民調居於第二位的現任副總統羅布雷多表示，如果馬尼拉與北京在南海要合作探勘油氣資源的話，先決條件是中國大陸接受南海仲裁裁決。同樣，民調位居第三的馬尼拉市長多馬戈索也認為菲律賓必須維護仲裁裁決。

此次的菲國總統大選，有關中國與南海的議題應該會比過去的選舉受到重視，主要因素之一是杜特蒂執政期間採取「友中」、「親中」、「反美」的立場，此引發菲律賓前朝政府官員與國內各界反彈。

密切觀察近期菲律賓與中國大陸，以及菲律賓與美國在南海的互動，似乎可以得證南海情勢朝向可能生變、且是不穩定的方向前進。在近九千名美菲軍人參加的「肩並肩」聯合軍演正式開始的前一天，菲律賓海岸防衛隊通報一起中國大陸海警船在南海有爭議的黃岩島(我稱民主礁)附近海域近距離活動「限制」了菲國船隻航行的事件。

菲方指稱，中國大陸海警船與菲國船隻最近距離僅約19.2公尺，認為此舉違反了1972年的《國際海上避碰規則》。此外，菲國海上防衛隊表示，自去年5月以來已發生四起類似事件。之前，菲國軍方也抗議中國大陸海軍偵察艦未經許可，在菲律賓最大航道蘇祿海「徘徊」。

有學者指出，外交政策通常不是菲國總統大選中的熱門話題，但這次的選舉不同，主因是杜特蒂總統採取過於親中的政策，導致菲律賓與美國、及其他國家的關係受到不利影響。可預料，中國政策在此次菲國總統大選將被視為重要議題之一。在未來幾周的總統選舉辯論與造勢活動當中，中菲南海爭端，以及南海仲裁裁決也會被提起。

倘最終勝出的候選人揚棄前朝政府「疏美親中」的政策，中菲關係與南海情勢生變無法避免。六月，菲律賓會變成南海的一顆不定時炸彈嗎？答案很快就可揭曉。