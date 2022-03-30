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有望連任成功？解密馬克宏的「鐵票部隊」

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
法國總統馬克宏很有長輩緣。法新社
法國總統馬克宏很有長輩緣。法新社

法國《回聲報》（Les Echos）報導所有選民都有一票，但實際上並非所有選民都有相同的權重。在這方面，65歲以上的人是總統選舉的關鍵之一。更何況是在法國人對競選不感興趣的情況下，因此存在棄權記錄的風險。不僅有越來越多的老年人（他們佔人口的 20%），而且他們投票的次數也越來越多，對現任總統馬克宏成為一大利多。

「在上一屆地區和省級選舉中，有三分之二的棄權票，超過65歲的人代表了一半的選民」，Ifop 意見部主任 Jérôme Fourquet 回憶。

根據Paris-Match雜誌、LCI 和 Sud 電台的Rolling Ifop-Fiducial 報導，在第一輪投票前不到兩周，超過四分之三的老年人表示他們想參加投票。在OpinionWay-Kéa Partners的Les Echos和 Radio Classique 的每日晴雨表中，65 歲以上的人中有 71% 表示他們對選舉「感興趣」並「仔細聽從候選人的言論」。這比年輕人多13個百分點。

候選人正在加倍對他們的承諾，從重新評估小額養老金到調整住宿的獎金，包括增加療養院的名額和推遲退休年齡，這絕非巧合。根據最近對 BFM-TV 的 Elabe 民意調查，老年人是唯一支持65 歲退休的年齡組，由現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）和波克瑞斯（Valérie Pécresse） 提議。因為他們沒有受到影響，這似乎是確保他們收入的一種方式。

這一轉變應該有利於馬克宏，他匯集了老年人近三分之一的投票意向，而 2017 年只有四分之一。

按照傳統，較為保守的老年人投票支持右翼。2017 年，將近四成的人投給了費雍（François Fillon），幾乎佔了他的一半選票。這一次，情況似乎並非如此。如果今天舉行第一輪投票，那麼在 65 歲以上的人中，只有四分之一會以波克瑞斯的名義將一張選票放入投票箱。這部分解釋了它的困難。

在第二輪投票中，將有三分之二的老年人投票支持馬克宏，反對瑪蘅雷朋。「在這個階段，他們確保了馬克宏的勝利」，OpinionWay的副總裁布魯諾．讓巴特強調。

投票 馬克宏 法國

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