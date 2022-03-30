SK海力士：考慮揪團收購安謀

全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士表示，正考慮透過和其他公司一起組成企業聯盟，共同收購英國半導體設計商安謀（Arm）。

南韓先驅報報導，SK海力士執行長朴正浩（Park Jung-ho）30日表示：「我們正考慮與其他公司一起投資安謀。安謀在國際半導體生態系中的角色極為重要，這個生態系不允許單一實體獨占收購這家公司後的所有好處。」

朴正浩是在SK海力士30日股東大會上發表這段談話，他同時身兼SK集團投資子公司SK Square執行長；SK集團為南韓第三大財團。

除了SK外，晶片巨擘英特爾（Intel）2月也曾表示，有意加入收購安謀的聯盟。英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，在軟銀提議出售安謀股票給美國晶片設計大廠輝達（Nvidia）前，就已在和其他公司洽談組成聯盟來收購安謀。

軟銀和輝達間就併購安謀所做的協商在2月破局，當時軟銀便已提出要將安謀在2023年前公開上市的計畫，或尋求聯盟買家收購。