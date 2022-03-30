聽新聞
test
0:00 / 0:00
SK海力士：考慮揪團收購安謀
全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士表示，正考慮透過和其他公司一起組成企業聯盟，共同收購英國半導體設計商安謀（Arm）。
南韓先驅報報導，SK海力士執行長朴正浩（Park Jung-ho）30日表示：「我們正考慮與其他公司一起投資安謀。安謀在國際半導體生態系中的角色極為重要，這個生態系不允許單一實體獨占收購這家公司後的所有好處。」
朴正浩是在SK海力士30日股東大會上發表這段談話，他同時身兼SK集團投資子公司SK Square執行長；SK集團為南韓第三大財團。
除了SK外，晶片巨擘英特爾（Intel）2月也曾表示，有意加入收購安謀的聯盟。英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，在軟銀提議出售安謀股票給美國晶片設計大廠輝達（Nvidia）前，就已在和其他公司洽談組成聯盟來收購安謀。
軟銀和輝達間就併購安謀所做的協商在2月破局，當時軟銀便已提出要將安謀在2023年前公開上市的計畫，或尋求聯盟買家收購。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言