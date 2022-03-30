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沒逃跑！韓網紅「李根大尉」發文報平安！在烏國參戰中

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
南韓網紅李根大尉在自己的Instagram上發文分享最新近況與下落。截自IG（@rokseal）
南韓網紅李根大尉在自己的Instagram上發文分享最新近況與下落。截自IG（@rokseal）

俄烏戰火持續一個多月仍未停歇，引起國際高度關注，南韓一名擁有超過76萬訂閱者的YouTuber「李根大尉」日前已宣布前往烏克蘭當義勇軍，但他負面消息不斷，先後被傳出戰死、落跑，還有人稱他在波蘭飯店拍片，如今李根大尉親上火線，在自己的Instagram上發文分享自己的近況與下落。

李根大尉表示，自從他抵達烏克蘭以來，外界一直有很多猜測和困惑，因此想跟大家分享並消除任何誤解。當他抵達烏克蘭國際軍團並簽署合約後，任務是組建一支由多國戰鬥退伍軍人組成的特別小組，而他所在的小組被分配到保密任務，外界不用猜測任務的具體時間或地點，因為他所在的小組已於昨天重新部署並參與直接進攻行動。

他表示，基於安全原因，希望大家能理解，他不便透露更多詳細資訊。他得到了烏克蘭軍隊和烏克蘭人民的全力支持，感謝國際退伍軍人在這裡的奉獻。

烏克蘭 退伍軍人 波蘭

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