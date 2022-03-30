阿富汗經濟受創 難民湧入礦坑賣命

礦坑玩命求營生！塔利班（或譯神學士）去年奪下阿富汗政權後，國際祭出眾多商業制裁，重創該國經濟，導致許多難民湧入該國北部的礦坑營生。由於當局長期疏漏礦坑安檢，目前已發生3起以上的礦井坍塌意外，再度壓迫難民生存空間。此外，阿富汗年輕世代也為了迴避國際的經濟制裁，藉由加密貨幣來尋找出路。

玩命礦坑求營生

《紐約時報》報導，塔利班去年奪下阿富汗的政權後，該國就壟罩在毀滅性的經濟危機中，導致物價飆漲，民不聊生。經濟狀況嚴峻的農村地區更出現賣孩子、賣腎等狀況，更有試圖脫離阿富汗逃到伊朗的難民，在兩國邊境遭到維安部隊的痛毆。

最後，導致成千上萬難民湧入阿富汗惡名昭彰的礦坑中，讓煤礦染黑身體，換取微薄的薪水。而幾十年來，該國北部非正式的採礦業一直提供了底層民眾一口飯吃。

但礦工們說，自從塔利班政府奪權以來，取消了監測有毒氣體的例行安檢，也沒有再補強數公里長的礦坑隧道，同時礦井中還四處暗藏地雷陷阱，共同形成了礦工的致命危機。

自10月以來，該國北部已有三座礦井坍塌，最大的一次坍塌因為土石堵住了出入口，10名礦工在礦井中活生生窒息而亡。一名礦工表示，「事故當晚，我想辭掉工作，再也不要回到礦山，但回到家後，我發現我沒有東西可以吃了。」

加密貨幣迴避制裁

《半島電視台》報導，塔利班自8月掌權以來，美國就沒收了幾十億美元的資產，國際金融機構也暫停向該國提供融資，該國貨幣急速貶值，更一度傳出政府要把央行以1400萬美元拍賣給民間金融機構的消息。

但事情慢慢出現轉機，聯合國秘書長古特雷斯曾於1月呼籲國際社會援助阿富汗央行，增加該國貨幣流動性；美國總統拜登於2月簽署一項行政命令，保留35億美元的資產，盼能在必要的時刻援助該國人民。

同時，阿富汗的青年世代開始使用加密貨幣來迴避國際上的經濟制裁，成為獨裁政權下人民獨特的生存方式之一。

外匯交易商人特諾米表示，過去半年以來，愈來愈多新客戶湧入將加密貨幣換成阿富汗尼，讓懂得使用新科技的年輕人免於經濟的重創。

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