俄烏談判緩和緊張情緒 鋁、石油及黃金全下跌

俄羅斯與烏克蘭之間的談判雖然未能達成停火協議，但為兩國總統之間的會晤帶來可能性。俄羅斯表示將大幅減少在基輔附近的軍事行動也強化市場的樂觀情緒，減輕了對大宗商品供應前景的顧慮，導致鋁價下跌，原油價格走低，黃金價格亦走弱。以下是整理自彭博的商品行情：

鋁價下跌 金價亦走弱

倫敦鋁價創三周來最大跌幅，俄羅斯與烏克蘭的停火談判令市場對俄羅斯供應可能中斷的疑慮得到緩解。黃金和其他貴金屬也下跌。

俄羅斯和烏克蘭三周多以來的首輪面談未能達成停火協議，但為普亭和澤倫斯基實現會談以止戰提供了一條可能的路徑。

在俄羅斯對烏克蘭發動襲擊之後，鋁陷入席捲大宗商品的動盪之中。雖然鋁還沒有成為制裁的目標，但隨著俄羅斯被全球經濟孤立，俄羅斯鋁業巨頭俄鋁業面臨著其供應鏈被中斷的問題。

Romco Metals的交易主管Keith Wildie表示，「隨著烏克蘭衝突方面傳出利多消息，我們發現市場對俄羅斯鋁供應的擔憂顯著減弱，鋁價也出現明顯回調。」

金價一開始跌幅擴大，隨後跌幅有所收窄，因俄羅斯與烏克蘭的和平談判結束，並無下一步行動，這對避險資產的需求構成支撐。

Oanda Corp.的高級市場分析師Ed Moya表示，市場「仍存在某種程度的懷疑，認為與俄羅斯的迷你突破可能只是說說而已。」

倫敦時間下午5:51，倫敦金屬交易所鋁價下跌4.9%，創3月8日以來最大跌幅，結算價報每噸3,436美元。LME其他多數金屬亦走低，銅價下跌0.2%，鎳價下跌2.8%。

紐約時間下午1:35，現貨黃金下跌0.4%至每英兩1,915.93美元。紐約商品交易所6月黃金合約下跌1.4%，結算價報1,918美元。銀、白金和鈀金均跌。

油價走低

石油價格周二下滑；俄羅斯和烏克蘭之間的談判未能達成停火協議，美國觀望局勢降溫的跡象但告誡稱不要急於認為已取得進展。

紐約原油期貨下跌1.6％，結算價報每桶104美元左右；盤中一度下跌超過7％，短暫跌破100美元，此前莫斯科表示將大幅減少在烏克蘭首都基輔附近的軍事行動，並暗示願意考慮普亭與澤倫斯基之間的直接會談。

西德州中級原油（WTI）5月交割期貨下跌1.72美元，結算價報104.24美元； 5月交割的布蘭特原油期貨下跌2.25美元，收於每桶110.23美元。

自莫斯科入侵烏克蘭以來，原油價格基本上一直超過每桶100美元。隨之而來的對俄羅斯的制裁導致了石油市場的極端價格波動，也造成投資人不願進行交易。3月，WTI日均波動幅度超過9美元。