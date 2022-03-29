美、菲聯合軍演 杜特蒂不再親中？

美國與菲律賓聯合舉行史上最大的軍事演習！近9千名菲律賓與美國士兵將於呂宋島進行12天的演習，菲律賓將軍森蒂諾表示，此演習代表了兩國「深化同盟關係」。南海地區的主權問題近期使菲律賓與中國產生嫌隙，如此大規模軍演，也被認為該國向來親中的態度已產生改變。

大規模軍演

《法新社》報導，即將卸任的菲律賓總統杜特蒂，近期將進行任內最後一次與美國進行例行的軍事演習，參與士兵高達9千名，是兩國有史以來最大的軍事演習。

美國少將巴杰倫表示，兩國武裝部隊之間的「友誼與信任」將加強未來「印太地區的安全與穩定」。演習的項目包括海上安全演練、兩棲作戰、實彈射擊與人道主義的救災行動。

但菲律賓國內卻出現不少反對聲浪，擔憂聯合軍演將觸怒中國，卡加延省省長曼巴表示，「我們不能允許任何實彈演習，因為我國必須與中國持續接觸，應避免任何惡化關係的行為。」他強調，自己的立場並非偏向中國，而是希望與所有願意支持卡加延省的國家，保持良好關係。

對中國態度的轉變

《半島電視台》報導，菲律賓總統杜特蒂曾在上任時痛批美國安全政策，且限制美國在該國的軍事行動，並於2020年撤回與美國簽署的《訪問部隊協議》，轉向與中國及俄羅斯，締結更穩定的關係。

但隨著中國無視國際法院的裁決，宣稱對南海區域擁有主權，並部署軍力在該區域，加上菲律賓當局發現中國停靠數百艘船隻在該國附近的礁岩時，再度引爆該區域的主權爭議，也造成兩國關係出現嫌隙。

去年5月，菲律賓新冠疫情爆發，每日確診個案數來到上萬名，美國隨即伸出橄欖枝，捐贈數百萬劑的疫苗，改善了美、菲關係，杜特蒂也同意恢復《訪問部隊協議》，並進行軍事演習，此舉被視為杜特蒂任內一次外交態度的大轉向。

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