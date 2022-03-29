逼盤腿、墮胎與毆打 北韓囚犯陷地獄

「我覺得自己像一隻動物，不像人類！」一名北韓監牢的囚犯如此表示。大部分北韓被逮捕的民眾都是因為脫北失敗而入獄，根據國際組織調查指出，該國至少對囚犯做出5千件以上侵犯人權的行為。在該國監牢中，除了毆打事件頻傳外，囚犯被迫盤腿靜坐在同一間牢房中，更傳出強迫墮胎、殺害新生兒的事件。

地獄般的牢獄生活

《BBC》報導，在北韓監牢中，9名囚犯被迫盤腿靜坐在小小的牢房中，維持12小時不得活動的狀態，就算是彼此低聲耳語也會遭到嚴厲的懲罰。食物與水更是牢房中的稀缺物資，囚犯長期處於饑渴的狀態。

一名曾被關押的囚犯表示，她曾於2007年嘗試逃脫北韓，但在中國邊境被逮捕並被遣返回國，在被拘捕的期間，她與獄友討論如何再度脫北的計畫，因意外被獄卒聽見，獄卒把她叫到鐵欄邊伸出雙手，用鑰匙圈痛打她。她表示，「我覺得自己像一隻動物，不像人類」

然而，這並非是個案，南韓非營利組織針對北韓監獄違反國際法的行為作出調查，已經確定至少有148座監牢、785名受虐的囚犯與5千多起侵犯人權的行為。目前相關數據都已經建檔存入數據庫，盼有一天能還給受害者一個公道。

脫北更加困難

《BBC》報導，脫北者人數目自北韓最高領導人金正恩掌權後出現急速下滑的狀況，因為在他任內祭出了更加嚴格的邊境管制措施，如設置通電柵欄、豁免軍人射擊脫北者的責任等。

而成功脫離北韓、逃往中國的北韓民眾卻仍要橫跨中國逃往東南亞，因為一旦被中國警方查獲，通常脫北者就會被視為「間諜」而被遣返回國。同時，新冠疫情肆虐也使得國際的邊境管制更加嚴格。

如今，關於北韓監牢的惡劣處境已受到國際刑事法庭的關注，國際法庭已接獲相關報告。曾在北韓監牢受難的囚犯們表示，「希望這些報告能夠讓世界更接近他們所渴望的正義。」

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