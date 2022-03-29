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俄烏戰提供攻台樣板 這位ESG經理稱布局中國大陸要自求多福

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
Zevin資產管理公司總裁Sonia Kowal。（圖：彭博資訊／Zevin提供）
Zevin資產管理公司總裁Sonia Kowal。（圖：彭博資訊／Zevin提供）

看在投資社會責任老牌基金管理公司總裁Sonia Kowal眼裡，俄羅斯入侵烏克蘭並遭受國際制裁與譴責，就是為中國大陸的一場預演，習近平對台灣出手的風險因此增高。

Kowal認為，中國大陸把資本主義當做是「通往社會主義的休息站」，現在開始增加對曾經「無拘無束資本主義」的支配。

她說：「我們擔心的是往後風險會越來越高，中國政府除了自己之外無所顧忌。」

Kowal的祖父母是蘇聯時代的烏克蘭難民，她表示，她擔心俄羅斯總統普亭入侵烏克蘭，讓習近平思考該對台灣做什麼事。如果他決定採取行動，金融市場面臨的風險將遠遠大於俄烏戰爭，因為全球在中國大陸的投資比在俄羅斯多太多。

根據彭博彙整的資料，以幾個指標性的新興市場指數來看，中國大陸的占比大約30%，而俄羅斯在入侵烏克蘭之前，占比就不到5%。再比較其他，投資ESG（環保、社會責任、公司治理）的基金，至少有2,900億美元布局在中國大陸，是戰前俄羅斯的15倍。

Zevin旗下基金規模在上個月底大約是7,200億美元，Kowal說，公司還沒有決定是不是賣掉兩家中國大陸公司的持股，她拒絕透露公司名稱。

Kowal強調，俄羅斯2008年進犯喬治亞，2014年又併吞克里米亞，投資人應避免投資這種國家。至於中國大陸，由於是全球供應鏈很大的一部分，投資人「幾乎不可能」免除曝險。

她說：「進到中國市場，你必須知道如何使用手術刀。無法預測的政府行動，可能針對各種不同業別，投資人不知道下個目標會是什麼。」

俄羅斯 烏克蘭

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