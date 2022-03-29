北京侵台意圖不變 龐培歐：應建立集體安全共識固防

美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）28日在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）一場線上活動談到上月的台灣行，他表示，烏克蘭情勢可能讓北京改變作法，但侵略台灣的目標不變；台灣盼透過美國協助，與日本、澳洲和南韓等建立集體安全共識，確保台灣有足夠自我防衛能力、確保中國大陸奪台得付出巨大代價。

龐培歐表示，他認為中國大陸國家主席習近平並未從烏克蘭事件意識到「其全球霸權願景正面臨風險」，無論俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）攻克在烏克蘭時碰到任何問題，習近平均未改變要使中國大陸成為全球霸權的看法。

龐培歐說，烏克蘭情勢可能會讓北京改變作法，但侵略台灣的目標不變，台灣方面也相當清楚這一點；當他訪問台灣時，雙方討論美國可以如何幫忙，台灣希望透過美國協助，與日本、澳洲、南韓等區域盟友建立集體安全共識，確保台灣人有足夠能力自我防衛，確保習近平奪取台灣需要付出巨大代價。

龐培歐說，要協助台灣自我防衛，不僅是提供武器系統，還包含情報共享、協助訓練，以及打造安全聯盟，這雖非所有東南亞國家都願意公開，但可以私下討論，且無需美軍壓境，而是美國分享技術、智慧和戰略理解，以便在攻擊當下能提供支持，他說，這從長遠來看是可行的。

龐培歐也提到，美國對台灣的政策長期保持模糊，但模糊導致危險，威權者每每利用模糊出擊，美國應認知台灣是獨立國家，非中國共產黨的一部分；所有人都認為台灣是獨立的，但沒人要承認，美國應該清楚表態，越是清楚越能降低台灣民眾面臨的風險。