普亭不能繼續掌權？ 拜登：我是義憤填膺不是改變政策

美國總統拜登28日在白宮對記者表示，美國政策不變，他只是表達自己的義憤填膺，才會說普亭不應該繼續掌權，就如同說「壞人不應該繼續使壞」一樣。

拜登26日在波蘭華沙受訪時談到普亭（Vladimir Putin）脫口說，「看在老天爺的份上，不能繼續讓這個人（普亭）掌權。」立即引發美國推動俄羅斯政權更迭的質疑，拜登和白宮26日隨即否認並澄清這句評論，但失言效應仍在延燒。

不僅俄羅斯反彈，共和黨籍參議院外交委員會首席議員芮胥（Jim Risch）批拜登拿石頭砸自己的腳；法德領導人或切割或緩頰，法國提醒別再以言語升高對俄情勢，德國則說，北約不尋求俄國政權更迭，這也不是美國總統的目標。

「我只是表達我的義憤填膺，他不應該繼續掌權，就像是壞人不應該繼續使壞一樣」，拜登說，「這不代表我們有著以任何方式逼迫普亭（Vladimir Putin）下台的根本政策。」

拜登否認自己脫稿演出，他說這是在對俄國人民喊話，陳述一個簡單的事實：「俄羅斯的侵略行徑完全不可接受」；美國等西方國家的應對之道是強化北約團結，並盡力協助烏克蘭。

拜登表示，他在華沙探視了難民，這是他肺腑之言，他不會為此致歉，他也不認為這番言論會使烏克蘭衝突升級，其他歐洲領導人可能會有點質疑，但絕不會弱化北約（NATO）。