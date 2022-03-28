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金正恩談最大導彈試射 稱北韓將發展強大打擊能力

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根據北韓官媒朝中社週一（3月28日）報導，北韓領導人金正恩在會見參與該國最大導彈試驗的有關人員時說，北韓將繼續發展「強大的打擊能力」，且這個能力不能用任何東西來交換。

報導指出，金正恩會見了為上週四（3月24日）的導彈發射做出貢獻的官員、科學家、技術人員和工人。北韓稱，這是該國最大的洲際彈道導彈（ICBM）。

金正恩說：「只有當一個國家擁有強大的打擊能力，擁有任何國家都無法阻止的壓倒性軍事力量時，它才能防止戰爭，保證國家的安全，遏制和控制帝國主義的所有威脅和訛詐。」

上週四，金正恩在親自監督試驗時說，新的洲際彈道導彈是為了幫助阻止美國的任何軍事行動，在1950-1953年朝鮮戰爭以停戰而非和平協議結束後，美國與北韓關係仍持續緊張。

華盛頓試圖向平壤施壓，要求交出或減少其核武庫和洲際彈道導彈，因為華府認為，這些武器可能可以打擊美國境內目標。但金正恩週一表示，他的自衛能力「不能用任何東西來交換，也不能用任何東西來購買」，儘管北韓面臨嚴峻的考驗和困難，他仍將堅定不移。

金正恩說，北韓將繼續建設一支「更加完善和強大的戰略力量」。上週五，美國表示，有鑑於北韓「越來越危險的挑釁行為」，美國將推動聯合國加強對北韓的制裁；但中國和俄羅斯對此表示反對，主張放寬此類措施。

根據北韓官方消息，上週四的試射導彈為「火星-17」洲際彈道導彈。日本和南韓也證實，飛行數據顯示該次發射比北韓之前的任何試驗都飛得更高更遠。

分析人士向法新社指出，這次發射成功可能使金正恩更有信心，認為他的國家正走在實現核威懾的正確道路上，所以外界應該預期北韓會有更多這樣的試驗。

金正恩和前美國總統川普進行高調的外交互動期間，北韓曾經暫停了遠程導彈和核試驗。然而，當兩人的關係在2019年崩壞後，雙方的談判也陷入僵局。

值得注意的還有，北韓上週的導彈試射發生在微妙的時機，當時他的鄰國南韓正準備經歷一次政權轉移，美國的注意力則是因俄羅斯入侵烏克蘭而被轉移。

（路透社、法新社）

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