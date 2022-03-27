【重磅快評】軍援烏克蘭不停火，拜登只想普亭倒台

拜登終於說了大實話，看在上帝分上，不能讓普亭繼續掌權。全世界都看得出美國要藉俄烏戰事拖垮俄國，只是用人道與自由塗脂抹粉，但拜登親訪歐洲，宣示美國回來了，自我感覺太良好，不禁自掀底牌，終戰指導就是普亭倒台，根本不在意烏克蘭人何時脫離戰火。

雖然白宮澄清，拜登無意尋求俄國政權更迭，卻是欲蓋彌彰，他的演講將俄烏戰事與冷戰對抗蘇聯的「自由戰爭」相提並論，呼籲世界團結，準備「耗時數年到數十年」對抗獨裁。無所不能的白宮主人就這樣替全球誓師新冷戰，替歐洲決定與俄國誓不兩立，替烏克蘭人決定戰到最後一滴血，他說捍衛自由要付出代價，但令人好奇的是，美國除了增產天然氣與武器，又付出了什麼？

拜登訪歐三場峰會，鞏固北約，對抗俄國，劍指中國，至於戰事主角烏克蘭，只得到巷戰輕武器和輕如鴻毛的人道援助。拜登被記者問到是否認同烏國「放棄領土達成停火」，他說「完全取決烏國判斷」。澤倫斯基不僅無法換取北約門票，連大國調停及撤軍背書都不可得。拜登才離境，澤氏就開罵北約不提供坦克飛彈與戰機，他費心全球開講，高喊核武威脅，但拜登不為所動，只要烏國拖住俄羅斯。

美國只給烏克蘭一條通往戰場的路。拜登說，美軍在歐洲不是為與俄國衝突，是為捍衛北約盟國，嗆普亭「別想動北約一吋領土」，這話形同承認，發生在烏國境內的「俄國入侵」，就是一場針對「北約東擴」的戰爭。北約稱烏國不是同盟，不肯出兵，卻讓烏國人民作代理人，以血肉之軀為歐洲築起長城。

拜登提油救火，俄烏談判桌很難有戲，但他的能源安全承諾，並未團結歐洲。拜登批普亭利用能源控制鄰居，稱許歐盟不進口俄國天然氣雖有損失，但道德正確，並承諾提供替代的液態天然氣。豪氣大話立馬被紐約時報潑冷水，因為在美國及歐洲進出口兩端都沒有足夠設備能兌現支票。天然氣大國卡達也說，沒有一國能立即取代俄國輸歐的能源。

於是戰火正熾，歐洲繼續使用俄國天然氣，大部分經過烏國戰場，更諷刺的是，宣稱抗俄到底的立陶宛等國，仍向鄰國採買從俄國批發來的「獨裁天然氣」。拜登的華麗誓師，看似有冷戰時期的排場，但美國說多作少，歐盟一則以時間換取空間，比起東歐國家擔心俄國威脅，歐洲大國更擔心經濟失血。

無論俄國轉進烏東是否準備撤軍，普亭和澤倫斯基都在泥淖裡，美國不點頭，德法與中國強出頭調停也是枉然，不停火不撤軍，就談不上解除制裁與重建。拜登以烏克蘭為劍，刺入俄國，讓普亭失血不止，或許終將倒台，但烏克蘭能撐到那一天？