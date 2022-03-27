北韓11度發射導彈 南韓決還以顏色

北韓今年第11度發射導彈！北韓近期又發射遠程洲際導彈（ICBM），展現核武軍事實力，企圖先行嚇阻美、韓的軍事行動。然而，此舉引發南韓的強硬回擊，目前已開始部署國內的軍備計畫，如試射國產的導彈、開始動力島導彈潛艦的計畫等，兩韓之間局勢更加劍拔弩張。

北韓飛彈威嚇美國

《衛報》報導，北韓近期再度試射了一枚洲際導彈，該國總統金正恩表示，該次軍事測驗旨在「展現核武的威力，並威嚇美國展開任何的軍事行動。」

被稱為「 Hwasong-17」的導彈在2020年10月首度亮相，過去從未試射成功過；但此次試射的導彈飛行超過 67 分鐘，飛行高度超過6千公里，最後降落在日本海上。此次是相當成功的一次導彈試飛，更突顯了朝鮮導彈計劃正逐漸擴大，聯合國安理會也對此次北韓試射導彈的行為，召開緊急會議。

但外界從北韓發佈的發射影片分析指出，這次試射的導彈因為軌跡、雲層中的可見度與「 Hwasong-17」有所不同，研判是北韓為了誇大武力而虛張聲勢，且北韓16日也曾進行飛彈試射，但發射後隨即以失敗告終。

南韓轉守為攻

《半島電視台》報導，南韓並非待宰羔羊，近期該國不再只是依賴於美國的協助，更展開大規模軍備計畫，如南韓撕毀了限制民用火箭與先進導彈的國際協議，並設計、研發國產導彈。

南韓也啟動該國的動力導彈潛艦，並成功從水下進行導彈試射，向國際，尤其是針對北韓展現，南韓也具備報復性的軍事武力，該國更計畫建造更多的艦隊。

此外，在北韓進行導彈試射的當天，南韓軍方也發射多枚不同類型導彈，表示對北韓的抗議。韓國副國家安全顧問徐秋碩譴責，北韓此次發射「明顯違反了聯合國安理會的決議」，顯示該國違背了與國際社會承諾暫停洲際導彈研發的協議。

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