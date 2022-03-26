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拜登訪波蘭將發表重要談話 美沙盤推演應對俄化武攻擊

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登25日訪問波蘭。路透社
美國總統拜登25日訪問波蘭。路透社

美國總統拜登25日訪問波蘭，首站到美軍駐紮的東南部城市熱舒夫（Rzeszow），拜登肯定美軍82空降師的貢獻，稱他們正處於民主與寡頭之爭中間，拜登還坐下來和美軍一起吃了披薩。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）對隨行記者表示，拜登26日將會晤波蘭總統杜達（Andrzej Sebastian Duda）、烏克蘭難民，了解當地人道援助工作，並就當前局勢發表重要談話。

美軍82空降師在俄烏開戰前，就以捍衛北約安全為由陸續抵歐，部分進駐波蘭；82空降師與101空降師為俄烏衝突中，最早派遣至歐洲增援的部隊。

蘇利文表示，整體駐歐美軍人數約10萬，在波蘭的美軍有1萬500人，包含戰鬥旅、戰術航空和裝甲車部隊，以確保在面對俄羅斯侵略時的強大嚇阻力量，這是拜登「保衛每一寸北約領土」的承諾。

拜登24日在布魯塞爾表示，若俄羅斯對烏克蘭動用生化武器，「我們會回應」，北約回應的性質將視其使用方式而定。

隨行記者在飛往波蘭的飛機上詢問蘇利文，美國是否可能以化武回應，蘇利文否認，他說，具體回應方式端賴俄羅斯的行動，美國會與盟友討論作法；美國已正告俄國「若使用化武將要付出沈重代價」；無論在任何狀況下，美國都無意使用生化武器。

蘇利文表示，無論是俄羅斯使用生化武器或核武器，美國都與盟友談過、和俄羅斯溝通過，並在政府內部討論應變計畫，他自己組建了「老虎小組」（Tiger Team）準備應對此事，除此之外，蘇利文拒絕談論細節。

俄軍攻擊烏克蘭月餘，傷亡慘重，停火機會仍渺茫；美國稱避免讓戰爭外溢，始終秉持能援助、不出兵的立場；但俄軍一度挺進到距離波蘭僅24公里，攻擊當地的一座烏克蘭軍營，加上屢傳網路攻擊，都讓北約安全備受威脅。

蘇利文說，現在還不是動用北約第5條「集體防禦」的時刻，他解釋，若個別國家遭遇網路攻擊，請求盟國集體回應，根據集體防禦原則，回應形式不必然是軍事回應，也可以幫助該國強化抵禦，或對攻擊方施壓。

北約組織公約第5條為會員國的安全保障承諾，「攻擊一個視同攻擊全體」，北約首次動用這項「集體防禦」就是在2001年的911事件；去年中北約峰會通過「北約綜合網路防禦政策」，將網路攻擊事件納入規範「集體防禦」範疇，。

北約 美國 美軍

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