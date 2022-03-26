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TikTok被指在德國審查「彭帥」、LGBTQ和納粹詞匯

德國之聲 / 德國之聲
TikTok。美聯社
TikTok。美聯社

（德國之聲中文網）德國三家公共廣播的一份研究報告指出，TikTok（海外版抖音）在德國運行著一套值得質疑的詞語過濾系統。

根據NDR、WDR和ARD“每日新聞”的研究，Tiktok屏蔽了包含納粹、LGBTQ文化和網球運動員彭帥有關德語詞匯的帖子。這被稱為“影子禁令”(shadowbanning)，意味著用戶仍可以發布包含這些關鍵字的帖子，但其他人看不到帖子。

“色情”和“性”這類的詞匯也被屏蔽， 這有可能是為了保護未成年人。然而，諸如“男同”、“同性戀者”、“LGBTQ”這樣的詞同樣被屏蔽。其他被部分屏蔽的詞還有“變性人”和“流亡政府”。

另外，“奧斯威辛”、“國家社會主義”（納粹主義）等詞也被屏蔽了。在德國文化中，對於大屠殺的了解和反思是非常重要的內容。

值得一提的是，“彭帥”也被指出現在被屏蔽詞匯的列表中。Tiktok對此回應稱，這是因為她的名字中包含“Hua”，這是一個貶義詞，有時在奧地利被用來指稱性工作者。

在回應媒體問詢時，Tiktok答復，“我們建立了自動過濾潛在有害評論的機制”，並稱正在全速工作，對程序進行改進。目前，TikTok移除了研究報告中發現的一些被屏蔽的術語。

記者希望平台承擔起責任

調查記者菲爾克（Catharina Felke）是發現該屏蔽名單工作組的成員之一，她告訴DW，該公司的公開承諾和他們的行動之間存在著“驚人的”差異。

“我們在研究中發現，與LGBTQI社群相關的術語受（影子）禁令影響特別大，但同時TikTok一直宣揚支持LGBTQI創作者，甚至對一些提供經濟上的支持。他們還與大屠殺紀念館一起開展了一項活動，以教育公眾了解這個話題，然而同時他們卻禁止奧斯威辛等詞語，這當然使人們甚至很難就這個問題進行討論。”

她呼籲科技公司承擔責任，而不是讓記者們去想辦法。“作為一個社會，他們（科技公司）對我們在網上談論的內容有著巨大的影響。問題其實是我們如何能讓他們對其行為負責，而不是讓我們的行為去適應他們不透明的規則"。

社媒也要“姓黨”

中國共產黨對該國的科技企業保持著嚴格的把控，要求企業進行審查，從事有利於黨風黨紀的活動。

此前就有報告指出，TikTok在一些情況下對在中國被認為是顛覆性或爭議性的詞匯進行了審查，例如對LGBTQ術語的審查。其他遭審查的還有涉及新疆人權侵犯的內容。

上個月，德國《法蘭克福匯報》報道稱，TikTok對包含“勞教所”、“拘留所”、“勞動營”等詞匯的視頻字幕進行了審查。

關於烏克蘭的假新聞

與此同時，TikTok推薦視頻內容的可信度也受到了質疑。反虛假資訊機構NewsGuard近日發表了一份研究，稱TikTok將用戶引向有關烏克蘭戰爭的假新聞。這份研究稱，即便用戶沒有搜索烏克蘭戰爭的相關內容，仍會收到有關戰爭的假新聞。

這份由8位作者聯合撰寫的調查指出，TikTok在用戶注冊該APP、瀏覽“For You Page”（為你服務頁面）的40分鐘內，就會收到有關烏克蘭戰爭內容的推送，其中包含虛假、誤導性內容，無論用戶們是否在該平台上進行了相關搜索。

NewsGuard發現，搜索與沖突有關的術語，如“烏克蘭”或者“頓巴斯”，會導致TikTok在其前20個結果中推薦多個含有虛假信息的視頻。

據英國《衛報》3月21日報道，TikTok的一位發言人警告說，NewsGuard進行的實驗只能對該應用程序在現實中的工作方式提供有限結論，因為未能模仿標准觀看行為。這位發言人還表示，“會努力消除有害的錯誤信息，並幫助保護TikTok上的安全體驗”。

《衛報》報道指出，TikTok近來有關戰爭的內容大幅增加，截至上周末，標記為#烏克蘭的視頻獲得了超過300億次的瀏覽。

NewsGuard在其研究中稱，大量證據顯示，TikTok缺乏有效的內容標簽和審核，再加上它善於通過推送內容吸引用戶，“這讓該平台成為傳播虛假信息的肥沃土壤”。

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本文章由德國之聲授權提供】

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