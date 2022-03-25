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習近平與尹錫悅通電話 中韓應加強國際和地區合作

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
南韓總統當選人尹錫悅（左）與大陸國家主席習近平（右）通電話。圖／路透社、新華社（合成圖）
南韓總統當選人尹錫悅（左）與大陸國家主席習近平（右）通電話。圖／路透社、新華社（合成圖）

大陸國家主席習近平3月25日下午同南韓當選總統尹錫悅通電話。習近平再次祝賀尹錫悅當選南韓總統。習近平表示，中方願同韓方一道，加強國際和地區合作，為保障全球產業鏈供應鏈穩定暢通作出積極努力，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，推動構建更加公平合理的全球治理體系。

新華社報導，習近平指出，中韓是搬不走的永久近鄰，也是分不開的合作夥伴。中方一貫重視中韓關係。在雙方共同努力下，中韓關係全面快速發展，兩國業已成為戰略合作夥伴。事實證明，中韓關係發展符合兩國和兩國人民根本利益，促進了地區和平與發展。今年是中韓建交30周年。雙方應該以此為契機，堅持相互尊重，加強政治互信，增進民間友好，推動中韓關係行穩致遠。

習近平強調，當前，國際社會面臨多重挑戰，中韓在維護地區和平、促進世界繁榮方面負有責任。

尹錫悅表示，韓中友好交往歷史悠久，建交30年來兩國各領域合作取得巨大成就，給兩國人民帶來了實實在在的好處。韓中加強合作，有利於兩國實現各自發展、造福兩國人民，也將為東北亞地區和平穩定作出貢獻。韓方願同中方密切高層交往，增進互信，促進民間友好，推動韓中關係向更高水準發展。

大陸國家主席習近平。（新華網）
大陸國家主席習近平。（新華網）

習近平 尹錫悅 南韓

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