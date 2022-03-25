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習近平與尹錫悅通電話 雙方將深化中韓合作關係

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
南韓總統當選人尹錫悅（左）本週將與中國國家主席習近平（右）通電話，這也是中方首次在南韓總統未上任前就安排通話。圖／路透社、新華社（合成圖）
南韓總統當選人尹錫悅（左）本週將與中國國家主席習近平（右）通電話，這也是中方首次在南韓總統未上任前就安排通話。圖／路透社、新華社（合成圖）

大陸國家主席習近平今天下午與南韓候任總統尹錫悅通電話。尹錫悅的發言人金恩慧表示，2022年恰逢韓中建交30周年，期待雙方能探索出讓中韓合作關係不斷拓展和深化的方案。

韓聯社報導，金恩慧今天（3月25日）宣佈，南韓候任總統尹錫悅3月25日下午與中國國家主席習近平首次通電話。中韓雙方以中方祝賀尹錫悅當選南韓總統為契機促成此次通話。預計雙方將爭取為中韓關係的發展形成基本原則和共識。

金恩慧還提到，預計雙方還將就朝鮮前一日（3月24日）發射洲際導彈等朝鮮半島安全局勢進行緊密溝通，致力於穩控半島局勢。

對此，中國大陸外交部發言人汪文斌今天下午在例行記者會應詢表示，中韓互為重要的近鄰和重要的合作夥伴，尹錫悅先生當選南韓總統後，習近平主席即致電表示祝賀，表達重視和發展中韓關係的積極立場。中韓雙方都高度重視高層互動對兩國友好合作關係的引領作用。至於雙方通話相關事宜，中方會及時發佈消息。

尹錫悅 習近平 南韓

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