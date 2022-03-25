拜登宣布：10億美元人道援助 接納10萬烏克蘭難民

美國總統拜登24日在布魯塞爾舉行記者會，宣布10億美元對烏克蘭人民的人道援助，計畫接納10萬名烏克蘭難民，並宣布「歐洲民主韌性倡議」，投入3.2億美元支持在烏克蘭的人權、記錄潛在的戰爭罪行以及保護LGBTQ等弱勢族群。

拜登說，糧食短缺將真實存在，各國領導人正在商討如何緩解此一憂慮，美國宣布的人道援助計畫包含糧食；拜登提到，俄羅斯和烏克蘭是歐洲的小麥糧倉，美國和加拿大也是全球主要小麥產地，大家正在討論如何增產與運輸。

有關難民計畫，拜登說，許多烏克蘭難民希望留在歐洲，因為這離家更近，美國仍歡迎10萬名烏克蘭人；一名拜登政府資深官員表示，美國正在考慮一項全面接納難民的合法管道，這項計畫沒有期限。

聯合國統計，已有超過360萬名烏克蘭人逃離家鄉躲避俄國侵略，路透22日報導，美國在本月上旬僅接納7位烏克蘭難民。