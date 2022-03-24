朝鮮疑似試射洲際彈道導彈

（德國之聲中文網）韓國總統文在寅稱，朝鮮周四（3月24日）疑似發射了一枚洲際彈道導彈。 文在寅總統在一份聲明中表示，平壤此舉“對朝鮮半島、地區和國際社會構成嚴重威脅，明顯違反了聯合國安理會決議，違反了金正恩主席向國際社會所作暫停洲際彈道導彈發射承諾”。

日本有關當局稱，朝鮮今天試射的導彈飛行了大約 71 分鐘，飛行高度約6000 公裡，目標距發射場約1100 公裡。

2017 年以來試射的威力最大導彈

此次是平壤 2017 年以來首次試射的最大威力導彈。聯合國安理會決議禁止該國進行所有彈道導彈和核試驗，並對其武器計劃實施制裁。

今天早晨，日本防衛省宣布，朝鮮可能向朝鮮半島東海岸海域發射了一枚“新型”洲際彈道導彈。

日本海岸警衛隊稱，疑似導彈降落在距離日本北部海岸 170 公裡的日本專屬經濟區內。

作為回應，韓國也向日本海試射了導彈。韓國聯合參謀本部在一份聲明中表示，“為應對朝鮮發射洲際導彈，我國軍隊從陸、海、空聯合發射了導彈。”

華盛頓和東京抗議

日本首相岸田文雄聲明，朝鮮此次導彈發射是“不可接受的暴力行為”。正在布魯塞爾參加涉及俄羅斯對烏克蘭戰爭的 G7 峰會的岸田表示，他希望與各國領導人在確認朝鮮疑似發射導彈問題上密切合作。

日本內閣官房長官松野博和表示，東京已就導彈試驗提出強烈抗議。

白宮和美國軍方也發出譴責，要求平壤不要采取進一步破壞穩定的行動。

白宮發言人普薩基（ Jen Psaki ） 表示：“這次發射公然違反了聯合國安理會的多項決議，無端加劇緊張局勢，並有可能破壞地區安全。”

今年 1 月，美國總統拜登因朝鮮在研發導彈系統領域取得進展而宣布對該國加大制裁。今天起，拜登總統也在布魯塞爾出席涉及俄羅斯入侵烏克蘭的3種峰會。

一段時間來，專家們曾警告說，盡管在烏克蘭戰爭爆發前已頻繁試驗，平壤仍可能利用國際社會對烏克蘭的關注而進一步加大力度。

美、韓警告

不到兩周前，美國和韓國剛指責平壤分段試射了新型洲際彈道導彈，並警告說，朝鮮可能正准備全面測試洲際彈道導彈。

美方稱，最近至少有兩次測試（2 月 27 日和 3 月 5 日），涉及平壤最大的洲際彈道導彈系統“火星-17”（ Hwasong-17）。

美國官員當時表示，其目的很可能是“在未來總體測試之前評估這一新系統，並可能偽裝成太空發射”。

今年以來， 朝鮮已發射了約 10 枚飛行物；幾天前，該國還測試了其它他武器，如短程多管火箭發射器。

3 月 8 日，美國和其他 10 個國家在安理會閉門簡報會後發表聲明，譴責朝鮮一再從事導彈試驗。

（美聯社，路透社）

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