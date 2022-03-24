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農漁民強烈反對 南韓可能延後申請加入CPTPP
南韓可能6月才會申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），比原定時程延後兩個月，原因是農漁民強烈反對這項這項協定，以及政府正處於政權轉移階段。
Business Korea報導，南韓農漁民團體正在規劃，準備在4月舉行一場大規模示威，敦促政府不要申請加入CPTPP。南韓政府表示，農漁民選區的議員可能也會參與這場示威，而申請加入前所須的議事流程可能延遲。此外，申請加入CPTPP並非南韓總統當選人尹錫悅的施政優先事項，且南韓將在6月舉行地方選舉。
報導指出，南韓延後加入CPTPP，機會成本將隨之升高。CPTPP確保市場高度開放，日本和澳洲已利用此協定擴大東南亞市場布局。另外，隨著中國大陸和台灣也打算加入CPTPP，進一步提高該協定的重要性。全球半導體龍頭台灣與他國簽署自由貿易協定（FTA）遭大陸阻撓後，正尋求透過CPTPP進一步鞏固其半導體產業的支配地位。
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